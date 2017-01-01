Куреневский потоп. Годовщина трагедии в Киеве

Грязевой вал высотой в 14 метров сносил дома, выкорчевывал деревья, сметал транспорт. По официальным данным, Куреневская унесла жизни 147 человек, по неофициальным — 1,5 - 2 тысяч.

57 лет назад, 13 марта 1961 года в Киеве произошла мощнейшая техногенная катастрофа.

Потоп продолжался всего полтора часа, однако последствия его были катастрофические.

Грязевой вал высотой в 14 и шириной в 20 метров пронесся по нынешней улице Телиги, упершись в трамвайное депо; с другой стороны он бушевал, проходя мимо Кирилловского монастыря, затопляя стадион “Спартак” и улицу Фрунзе. Даже трамваи весом в 10 тонн не могли выстоять на пути разрушения.

Корреспондент.net вспоминает события 50-летней давности.

Халатное решение

2 декабря 1952 года Киевский горисполком принял решение о создании свалки строительных отходов в Бабьем Яру, подписанное председателем горисполкома Алексеем Давыдовым.

С целью ликвидации оврага в Бабьем Яру и благоустройства территории, прилегающей к Сырецкому жилищному массиву, туда начали сбрасывать отходы производства близлежащих Петровских кирпичных заводов. Непригодные для кирпичного производства земляные породы смешивались с водой и в виде пульпы по трубам отводились в отроги Бабьего Яра.

За десять лет к отрогам Яра было намыто свыше 4 миллионов кубических метров грунта. Общая площадь намыва составила около одного квадратного километра.

Намыв выполнялся на высоте от 40 до 60 метров над уровнем большого промышленного и жилого района Киева — Куреневки. Пласт намыва достигал 30 метров, но вместо бетонной дамбы соорудили земляную, которая не соответствовала ни проекту, ни нормам безопасности.

Уже в 1957 году ситуация стала аварийной - вода с песком время от времени заливала соседние территории. Однако закачку пульпы не прекратили. Трагедия могла произойти в любой момент.

При строительстве дамбы недооценили водоносность пород оврага. Не учли вероятности снежной зимы. Дамбы сделали земляные, а не из бетона. Для отвода жидкости из оврагов использовали слишком узкие трубы, которые не позволяли воде уйти, оставив принесенный грунт. Кирпичные заводы, перевыполняя план, работали в три смены — соответственно, и объем пульпы стал в три раза превышать расчеты. А в довершение всего — на тревожные сигналы никто не реагировал.

В начале марта 1961 тревогу начали бить простые киевляне: они увидели ручейки, текущие по дамбам. Но власти не встревожились до самого момента трагедии.

Масштабные разрушения

13 марта 1961 года земляная дамба не выдержала. В 8:30 утра масса жидкой пульпы хлынула вниз к Куреневке. Смертельный вал высотой 14 метров и шириной 20 метров несся со скоростью 5 метров в секунду, уничтожая все на своем пути. Поток переворачивал машины и троллейбусы, сносил столбы электросетей, рвал провода. А киевляне как раз в это время ехали на работу.

Потоп длился полтора часа. Пульпа залила территорию площадью порядка 25 гектаров. Разрушила 68 жилых и 13 административных зданий. Оставила без жилья 353 семьи (1228 человека). Вывела из строя энергоснабжение, газоснабжение, частично разрушила канализацию.

Общий ущерб составил 3,7 млн. рублей.

Растёкшаяся пульпа стала твёрдой, как камень. В результате трагедии стадион “Спартак” был затоплен слоем жидкой грязи с глиной настолько, что его высокой ограды не было видно. Пульпа практически полностью уничтожила трамвайный парк. Ситуацию усугубило то, что вовремя не была передана команда отключить энергоснабжение, и поэтому в трамвайном парке было значительное число погибших от поражения электрическим током.

“Я села в автобус, салон которого был так переполнен, что меня буквально припечатали к задней двери. Проехав немного, автобус застрял напротив стадиона «Спартак». Вода стала достигать окон машины. Шофёры всех застрявших машин выбирались из них и плыли на противоположную сторону к ограде стадиона. В автобусе стоял страшный крик. Люди осознали, что погребены заживо. И вдруг всё потемнело. На нас шёл вал — сплошная пенящаяся масса какого-то серого цвета. Вал был выше домов и закрывал собой небо. Стоявший впереди меня человек на мгновение рывком раздвинул двери и шагнул вперёд. Я — вслед за ним. Поток сбил меня с ног, но чудом оставшись на поверхности и барахтаясь, я добралась до ограды стадиона. Когда я взобралась на неё, раздался взрыв — автобус, из которого я несколько мгновений назад выбралась, был объят пламенем. Кто-то выбил переднюю дверь, но спаслись только женщина и две девочки. У них сильно обгорели волосы. Остальные пассажиры сгорели заживо”, - вспоминает одна из киевлянок о потопе.

Замалчивание

Сейчас точное количество жертв катастрофы установить практически невозможно, по оценкам киевского историка Александра Анисимова это примерно 1,5 тысячи человек.

Властями было принято решение не афишировать масштабы трагедии. В тот день в Киеве была отключена междугородная и международная связь. Официальное сообщение о катастрофе было передано по радио только 16 марта.

По слухам, самолеты Аэрофлота меняли традиционный маршрут, облетая место трагедии, чтобы пассажиры не могли получить представление о ее истинных масштабах.

Информация о куренёвских событиях подвергалась жёсткой цензуре, многих погибших хоронили на разных кладбищах в Киеве и за его пределами, указывая в документах и в надписях на могилах разные даты и причины смерти.

На ликвидацию последствий катастрофы бросили войска. Солдаты работали днём и ночью. Сначала копали вручную, лопатами, вскоре пригнали технику. Ковши экскаваторов и ножи бульдозеров рвали на куски тела погибших. Иногда, по свидетельству очевидцев, раздавались предсмертные крики заживо погребённых, но ещё живых людей. Солдаты, которых не меняли двое суток по соображениям секретности, доставали человеческие останки, разорванные селевым потоком. Несмотря на секретность, тысячи киевлян приходили на территорию Павловской психиатрической лечебницы, где в клубном помещении складывали рядами погибших.

В режиме секретности прокуратурой УССР было возбуждено уголовное дело, проведено следствие, для чего создали специальную Госкомиссию. В стенограммах ее заседаний встречаются такие откровения: “Не надо было строить легкомысленных дамбочек, а надо было строить капитальную плотину, которая десятилетиями должна была там находиться. Никакие другие сооружения не могли гарантировать безопасность города”. “Мы имеем не дамбу, а корку, которая могла в любое время прорваться под напором жидких масс”. Закрытый суд приговорил шестерых должностных лиц к тюремному заключению. Но никто из высших городских чиновников на скамью подсудимых не сел. Согласно заключению экспертной комиссии, причиной аварии названы “ошибки в проекте гидроотвалов и дамбы”.

Памятник жертвам трагедии был установлен в марте 2006 года.