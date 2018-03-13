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В центре Киева огромная сосулька разбила BMW

Комментариев: 2
Машина получила существенные повреждения.
В центре Киева огромная сосулька разбила BMW
© tsn.ua
Фото 1/6
  • Никто из людей не пострадал
  • Хозяин автомобиля еще не объявился
  • Полностью разбито боковое стекло со стороны пассажира
  • Лобовое стекло все в трещинах
  • У машины вмятины на корпусе
  • Авто было припарковано на улице Институтской
В центре Киева огромная сосулька разбила BMW
Никто из людей не пострадал
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В центре Киева на улице Институтской на припаркованный автомобиль BMW упала огромная глыба льда - в машине разбито стекло и остались вмятины на корпусе.
 
Об этом сообщает ТСН
 

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У машины вмятины на корпусе, лобовое стекло в трещинах, а также полностью разбито боковое стекло со стороны пассажира.
 
“Отметим, что авто стоит без стекла уже более часа, и владелец пока не появлялся на месте“, -  уточняет корреспондент.
 
За это время с крыши дома упала еще одна большая сосулька. Пострадавших в обоих событиях нет.
 
Напомним, 30 января в Днепре упавшие сосульки разбили три авто.
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Теги: сосулька, машина, авто, оттепель, погода, Киев, снег
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Комментариев (1)
ТУЧКА+    13.03.2018, 16:38
Оценка:  +3
ТУЧКА+
Головне що не ЗАЗ чи ВАЗ, а цей свою швидко відремонтує.
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