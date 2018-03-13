В центре Киева огромная сосулька разбила BMW

Машина получила существенные повреждения.

В центре Киева на улице Институтской на припаркованный автомобиль BMW упала огромная глыба льда - в машине разбито стекло и остались вмятины на корпусе.

Об этом сообщает ТСН

Читай также: Во Львове сосулька травмировала 20-летнего парня У машины вмятины на корпусе, лобовое стекло в трещинах, а также полностью разбито боковое стекло со стороны пассажира. У машины вмятины на корпусе, лобовое стекло в трещинах, а также полностью разбито боковое стекло со стороны пассажира.

“Отметим, что авто стоит без стекла уже более часа, и владелец пока не появлялся на месте“, - уточняет корреспондент.

За это время с крыши дома упала еще одна большая сосулька. Пострадавших в обоих событиях нет.