В центре Киева огромная сосулька разбила BMW
Машина получила существенные повреждения.
В центре Киева огромная сосулька разбила BMW
© tsn.ua
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В центре Киева огромная сосулька разбила BMW
Никто из людей не пострадал
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В центре Киева на улице Институтской на припаркованный автомобиль BMW упала огромная глыба льда - в машине разбито стекло и остались вмятины на корпусе.
Об этом сообщает ТСН.
Читай также: Во Львове сосулька травмировала 20-летнего парняУ машины вмятины на корпусе, лобовое стекло в трещинах, а также полностью разбито боковое стекло со стороны пассажира.
“Отметим, что авто стоит без стекла уже более часа, и владелец пока не появлялся на месте“, - уточняет корреспондент.
За это время с крыши дома упала еще одна большая сосулька. Пострадавших в обоих событиях нет.
Напомним, 30 января в Днепре упавшие сосульки разбили три авто.