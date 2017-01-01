В Киеве ограбили квартиру французского дипломата

“Дождавшись подходящего момента, злоумышленник проник в квартиру с помощью дубликата ключа и похитил имущество потерпевшего на общую сумму около 740 тысяч гривен“, - говорится в сообщении.

В ходе розыскных мероприятий правоохранители выяснили, что вором оказался ранее судимый 22-летний гражданин Украины, уроженец города Шахтерск Донецкой области.

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“На сегодня злоумышленнику сообщено о подозрении по ч.3 ст.185 (тайное, по предварительному сговору группой лиц, хищение чужого имущества, соединенное с проникновением в жилище) Уголовного кодекса Украины и решаться вопрос об избрании ему меры пресечения“, - отметили в прокуратуре.

В свою очередь Интерфакс-Украина сообщает, что пострадавшим дипломатом оказался посол Франции в Украине.

Напомним, в ноябре 2017 года на столичном Печерске ограбили съемную служебную квартиру дипломата-гражданина Дании, работающего в представительстве ООН в Украине. Ранее, 9 ноября, в Киеве обворовали второго секретаря посольства России в Украине.