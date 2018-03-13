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В Киеве водитель уходил от погони и заехал в департамент полиции

Комментариев: 1
Патрульные преследовали водителя, который сбил пешехода.
Пытаясь уехать, водитель сломал шлагбаум департамента
Пытаясь уехать, водитель сломал шлагбаум департамента
t.me/police_ua

В Киеве водитель, уходя от погони патрульных полицейских, случайно заехал в департамент полиции и сбил шлагбаум. Об этом  сообщает Нацполиция на канале в Telegram.

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Мужчина пытался скрыться от патрульных после того, как он на Окружной дороге сбил человека. Нарушителя помог задержать другой водитель, который стал свидетелем ДТП и сообщил об этом правоохранителям, начав самостоятельное преследование виновника. 

В полиции добавили, что пытаясь уйти от погони, машина нарушителя споткнулась об в шлагбаум Департамента патрульной полиции, где злоумышленник и был задержан.

Нарушителя помог задержать свидетель ДТП
Нарушителя помог задержать свидетель ДТП
t.me/police_ua

“Машина патрульных заблокировала его сзади, водитель проломил шлагбаум на въезде на территорию департамента и попытался скрыться. Через несколько минут машину с водителем была задержана рядом с Управлением патрульной полиции (Народного Ополчения, 9)“, - сообщают правоохранители.

Напомним, 22 февраля в Хмельницкой области грабитель пробежал от полиции босиком через поля 15 километров, но в итоге все равно был задержан.

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Теги: патрульные, полиция, департамент, погоня, ДТП
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Комментариев (1)
ANDREICH    13.03.2018, 18:32
Оценка:  -1
ANDREICH
Оце перемога щукацейські загнали карася й світить хабарь
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