Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве ликвидировали масштабный пожар на складе

Комментариев: 0
На месте происшествия работали 18 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 70 человек личного состава столичного управления ГСЧС.
Пожар локализовали в 18.15 на площади 800 кв. м
Пожар локализовали в 18.15 на площади 800 кв. м
Пресс-служба ГСЧС Украины

Спасатели ликвидировали пожар в складском помещении на ул. Академика Туполева в Киеве. Об этом сообщила спикер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве Светлана Водолага журналисту 112 Украина.

"Здесь слышались взрывы, взрывались баллоны, с чем именно - будут устанавливать правоохранительные органы. Скорее всего, это был фреон. Стена, которая ограждала это складское помещение от других, была разрушена, тем самым огонь распространился на территорию всего складского помещения", – отметила Водолага.

По ее словам, в складах были обувь, продукты, строительные материалы. Пожар локализовали в 18.15 на площади 800 кв. м, а в 19.05 уже полностью ликвидировали.

Сейчас на месте происшествия еще находятся пожарные машины и спасатели, которые разбирают обгоревшие конструкции и проверяют помещение на наличие погибших или пострадавших.

Напомним, за неделю с 5 по 11 марта в Украине на пожарах погибли 43 человека.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киев, фото, пожар, пожарные, склад, ГСЧС
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь