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В Киеве пьяный водитель ударил авто и влетел в отбойник

Комментариев: 1
Пьяный водитель Audi пытался скрыться с места происшествия.
ДТП на Вадима Гетьмана
ДТП на Вадима Гетьмана
kiev.informator.ua

В Киеве в ночь на 14 марта, по улице Вадима Гетьмана, пьяный водитель Audi петляя ударил автомобиль Renault и влетел на скорости в отбойник. Об этом сообщает паблик dtp.kiev.ua на странице в Facebook.

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По словам водителя Renault, он заметил петляющую машину Audi еще в боковом зеркале, когда двигался по Чоколовскому бульвару. На перекрестке Audi решил обогнать Renault, но зацепив его врезался в отбойник.

“От удара немца начинает крутить по дороге. Дистанция от места столкновения до места полной остановки Audi - порядка 200 метров“, - сообщает паблик.

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Водитель Audi имел явные признаки алкогольного опьянения и пытался скрыться с места происшествия. Его задержала полиция. 

Напомним, 11 марта в Киеве на бульваре Леси Украинки произошло ДТП с участием такси. Ранее, 10 марта, в Киеве пьяный водитель протаранил авто полицейских, серьезные травмы получили сотрудники полиции охраны. 

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Теги: Киев, ДТП, пьяный, отбойник
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Комментариев (1)
toxt350    14.03.2018, 09:36
Оценка:  +3
toxt350
Опять эти пьяные укрбляхари!
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