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В Киеве ограничат работу трех станций метро из-за футбола

Комментариев: 1
В столице Украины с 19:00 до 20:00 15 марта станция Олимпийская будет закрыта на вход и выход, Дворец спорта - на выход, Площадь Льва Толстого - на вход.
В столице 15 марта ограничат работу трех станций метро
В столице 15 марта ограничат работу трех станций метро
facebook.com/kyivmetro

В Киеве в четверг, 15 марта, будет ограничена работа трех станций метро из-за проведения матча 1/8 финала Лиги Европы между Динамо и римским Лацио на НСК Олимпийский. Об этом сообщает КП Киевский метрополитен в соцсети Twitter.

Так, перед началом игры с 19:00 до 20:00 станция Олимпийская будет закрыта на вход и выход, Дворец спорта - на выход, Площадь Льва Толстого - на вход. После 21:00 возможно ограничение для пассажиров на вход на эти станции.

Напомним, 12 марта в столичном метро произошло задымление на Сырецкой-Печерской линии (зеленой ветке).

 

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Теги: Киев, футбол, Метрополитен, метро, НСК Олимпийский, Киевское метро
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Комментариев (1)
ArtUA    14.03.2018, 13:27
Оценка:  0
ArtUA
кому он наXUI нужен!!!!
тупая игра, тупые игроки...
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