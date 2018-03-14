В Киеве ограничат работу трех станций метро из-за футбола

В столице Украины с 19:00 до 20:00 15 марта станция Олимпийская будет закрыта на вход и выход, Дворец спорта - на выход, Площадь Льва Толстого - на вход.

В Киеве в четверг, 15 марта, будет ограничена работа трех станций метро из-за проведения матча 1/8 финала Лиги Европы между Динамо и римским Лацио на НСК Олимпийский. Об этом сообщает КП Киевский метрополитен в соцсети Twitter.

Так, перед началом игры с 19:00 до 20:00 станция Олимпийская будет закрыта на вход и выход, Дворец спорта - на выход, Площадь Льва Толстого - на вход. После 21:00 возможно ограничение для пассажиров на вход на эти станции.

Друзі! Футбол!



Зверніть увагу на зміни в роботі підземки!

Бажаємо, щоб якість гри команд виправдала ці незручності для пасажирів! pic.twitter.com/2x0yjmnRWf — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) 14 марта 2018 г.

Напомним, 12 марта в столичном метро произошло задымление на Сырецкой-Печерской линии (зеленой ветке).