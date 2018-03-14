Archimatica и КАН презентовали новый тип жилья - PRO-квартиры

Столичный девелопер KAN, совместно с архитектурной компанией ARHIMATIKA, презентовали в Киеве новые принципы создания жилья с персонализированными решениями.

Столичный девелопер KAN, совместно с архитектурной компанией ARCHIMATIKA, презентовали в Киеве новые принципы создания жилья с персонализированными решениями согласно пожеланий покупателей. Такая концепция организации жилого пространства получила название PRO-квартиры.

Как сообщил почетный президент компании КАН Игорь Никонов, это абсолютно новый подход к требованиям и пожеланиям покупателей жилой недвижимости – когда, еще на момент реализации, команда проекта совместно с клиентами формирует функциональные зоны в своей будущей квартире.

“Мы поняли, что очень важно найти персональный подход к каждому человеку. Когда начался кризис и мы понимали, что людям по-прежнему необходимо хоть и небольшое, но свое функциональное жилье - у нас появились Smart-квартиры. Сейчас, совместно с Архиматикой, мы пришли к тому, что людям уже нужны усовершенствованные, персонализированные решения – и были созданы PRO-квартиры. Это ноу-хау, которого в мире не существует“, - отметил Никонов.

Как рассказал соучредитель и директор компании ARCHIMATIKA Александр Попов, на сегодняшний день, в линейке PRO-квартир – более 100 планировок, и это не закрытый набор - каждый новый проект добавляет новые форматы.

“Наша концепция PRO-квартир – это пространство, в котором каждый квадратный метр должен работать. У квартиры, как и у машины должен быть техпаспорт, который отображает удобства, которые может предоставить квартира. Для того, чтобы это сделать мы разработали два показателя. Функциональный фронт – это длина мебели предназначенной для данной функции, условно развернутой горизонтально. Мы показали, на что больше потрачено пространство квартиры, что является проявлением индивидуализма в том числе. Другой показатель - функциональная площадь – это площадь в плане мебели (оборудования) предназначенной для данной функции + площадь в плане свободного пространства необходимого, для использования этой мебели. Если сравнить функциональную площадь и фактическую – легко оценить, на сколько % используется квартира. Также, сравнение функционального фронта и функциональной площади разных функциональных зон позволяют сравнивать, какому виду использования отдан приоритет, а при сравнении разных планировок квартир – в какой квартире соотношение функциональных зон наиболее точно соответствует Вашему стилю жизни“, - сказал он.

Такой индивидуальный подход, по словам главы компании КАН Игоря Никонова, позволяет сразу наслаждаться купленным жильем, а не превращать его в долгосрочный ремонт с разбиванием перегородок, перестройкой “под себя“ и строительным мусором. В полной мере концепция PRO-квартир внедрена в жилом комплексе Файна таун. Кроме того, многие, из насчитывающей уже более ста типов планировок линейки PRO-квартир, представлены в Комфорт таун и новом проекте для активных людей ЖК Respublika.

“Важно, что человеку, который нам доверился, не нужно тратить деньги и время на переделки и перенос стен после заселения. Просто приходите и живите!“, - подчеркнул Никонов.

Он также отметил, что в проектах KAN Development жители значительно экономят на расходах по эксплуатации.

“В наших домах люди платят за тепло в 2,7 раза меньше чем в среднем по городу. Качество наших проектов абсолютно другое“, - отметил Никонов.