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В Киеве 25-летняя женщина организовала бордель

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Бордель по ул. Большая Васильковская выдавали за салон эротического массажа.
Дом терпимости маскировался под салон эротического массажа
Дом терпимости маскировался под салон эротического массажа
npu.gov.ua

Сотрудники правоохранительных органов в Киеве обнаружили публичный дом. Об этом сообщил сайт Национальной полиции

Заведение маскировалось под салон эротического массажа. Дом терпимости организовала 25-летняя уроженка Сумской области, которая была задержана при санкционированном обыске вместе с представительницами древнейшей профессии. Вместе с сутенершей задержаны пятеро девушек. 

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Оказалось, по приезде в Киев, предприимчивая девушка сняла квартиру, оборудовала ее кроватями  и подыскала женщин от 20 до 30 лет, готовых оказывать мужчинам интимные услуги за вознаграждение. 

Сутенерша сняла квартиру и оборудовала ее кроватями
Сутенерша сняла квартиру и оборудовала ее кроватями
npu.gov.ua

 

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Клиентов организатор противозаконного бизнеса находила через Интернет, где активно рекламировался так называемый “салон“. 

Кроме организаторши, задержаны еще пятеро девушек
Кроме организаторши, задержаны еще пятеро девушек
npu.gov.ua

 

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Следователи Голосеевского управления полиции возбудили уголовное дело по части второй статьи 302 (Создание или содержание мест разврата и сводничество) Уголовного кодекса Украины.

За совершение такого правонарушения женщине грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом рассказал начальник управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, полиции Киева Сергей Сотников.

 

Против всех участниц
Против всех участниц "интимного бизнеса" возбуждено уголовное дело
npu.gov.ua

 

 

Напомним, 17 января в Киеве был разоблачен еще один бордель, организованный бывшим спортсменом. Заниматься противоправным бизнесом мужчине помогала его племянница. 

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Теги: Киев, бордель, криминал, правонарушение, полиция
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