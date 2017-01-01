В Киеве 25-летняя женщина организовала бордель

Бордель по ул. Большая Васильковская выдавали за салон эротического массажа.

Сотрудники правоохранительных органов в Киеве обнаружили публичный дом. Об этом сообщил сайт Национальной полиции.

Заведение маскировалось под салон эротического массажа. Дом терпимости организовала 25-летняя уроженка Сумской области, которая была задержана при санкционированном обыске вместе с представительницами древнейшей профессии. Вместе с сутенершей задержаны пятеро девушек.

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Оказалось, по приезде в Киев, предприимчивая девушка сняла квартиру, оборудовала ее кроватями и подыскала женщин от 20 до 30 лет, готовых оказывать мужчинам интимные услуги за вознаграждение.

Сутенерша сняла квартиру и оборудовала ее кроватями npu.gov.ua

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Клиентов организатор противозаконного бизнеса находила через Интернет, где активно рекламировался так называемый “салон“.

Кроме организаторши, задержаны еще пятеро девушек npu.gov.ua

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Следователи Голосеевского управления полиции возбудили уголовное дело по части второй статьи 302 (Создание или содержание мест разврата и сводничество) Уголовного кодекса Украины.

За совершение такого правонарушения женщине грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом рассказал начальник управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, полиции Киева Сергей Сотников.

Против всех участниц "интимного бизнеса" возбуждено уголовное дело npu.gov.ua

Напомним, 17 января в Киеве был разоблачен еще один бордель, организованный бывшим спортсменом. Заниматься противоправным бизнесом мужчине помогала его племянница.