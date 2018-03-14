Под Киевом пьяный парень забил до смерти пенсионерку, считая ее ведьмой

Молодой мужчина нанес женщине один удар в область лица, два удара по туловищу и несколько раз ударил головой о чугунные радиаторы отопления.

Под Киевом в одном из сел Рокитнянского района 26-летний пьяный парень забил до смерти 83-летнюю пенсионерку, поскольку полагал, что на является ведьмой.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

“Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, возвращался домой от своего знакомого. Проходя мимо дома пожилой женщины, злоумышленник решил зайти к последней для выяснения неприязненных отношений, сложившихся между ними, поскольку считал женщину ведьмой“, - сообщают в прокуратуре.

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Зайдя в дом, молодой мужчина нанес женщине один удар в область лица, два удара по туловищу и несколько раз ударил головой о чугунные радиаторы отопления. От полученных травм пожилая женщина скончалась.

В отношении злоумышленника открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. По ходатайству прокуратуры подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 14 февраля в городе Белая Церковь Киевской области задержали мужчину-наркомана, которого подозревают в убийстве собственной дочери из-за того, что она мешала ему криками. Ранее, 17 января, в Одессе пьяные врачи приехав на вызов допустили смерть человека.