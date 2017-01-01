Пенсионер угрожал Киевэнерго игрушечной бомбой

Пожилой мужчина пытался решить коммунальные вопросы в отделении Киевэнерго.

Полиция Киева задержала пенсионера, который угрожал в отделении Киевэнерго игрушечной бомбой. Об этом в Facebook сообщает Киев оперативный.

60-летний мужчина вступил в конфликт с сотрудниками Киевэнерго когда не смог решить свои коммунальные вопросы. Во время спора пенсионер нецензурно выражался и оскорблял работников.

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Сотрудники отделения попросили мужчину выйти, а после вызвали охрану. Когда охранники принялись выталкивать его, он достал из сумки предмет похожий на бомбу и добавил: “У вас есть ровно 30 секунд на эвакуацию“.

В это время на место прибыла патрульная полиция, которая и “эвакуировала“ пенсионера из отделения.

Мужчина дал на эвакуацию персоналу 30 секунд facebook.com/KyivOperativ

Бомбой оказалась стилизированная китайская игрушка. Инцидентом занимается следственно-оперативная группа.

Напомним, 20 февраля возле Вышгородской ГЭС полицейские задержали мужчину, который накануне, угрожая гранатой, забрал у своей жены около 10 тысяч гривен и скрылся.