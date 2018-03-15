На Троещине в патрульных бросили гранату: Prius прошило осколками

Виновник взрыва задержан.

В Деснянском районе Киева (Троещина), на проспекте Маяковского, мужчина бросил взрывное устройство (предположительно гранату) в патрульных полицейских, когда те потребовали его документы для проверки.

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

Инцидент произошел на остановке общественного транспорта.

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В результате детонации взрывного устройства был поврежден полицейский автомобиль Toyota Prius (автомобиль прошило осколками, также разбито стекло), торговый киоск и павильон общественного транспорта.

Сами же полицейские, по предварительным данным, серьезно не пострадали. На месте происшествия журналисты сфотографировали человека в наручниках, вероятно, он и является злоумышленником, который напал на полицейских.

Когда прибыли журналисты, на месте был человек в наручниках espreso.tv

Преступник задержан espreso.tv

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Сейчас правоохранители отказываются от каких-либо комментариев, на месте работают сотрудники следственно-оперативной группы и взрывотехники, которые должны установить, что именно взорвалось на остановке.

Напомним, 14 марта в Киеве пенсионер угрожал Киевэнерго игрушечной бомбой.