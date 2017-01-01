В Киеве на стройке возник пожар
Пожар возник на стройке нового жилого дома вблизи станции метро Красный Хутор. По предварительным данным, горит электроподстанция.
В Киеве в четверг, 15 марта, вблизи станции метро Красный Хутор возник пожар. Об этом сообщает Киев Оперативный на своей странице в соцсети Facebook.
Отмечается, что пожар возник на стройке нового жилого дома. Горит электроподстанция.
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“На месте значительные силы пожарной охраны ГСЧС, полиции и медиков. О пострадавших пока не сообщается“, - говорится в сообщении.
Напомним, 13 марта в Киеве горело складское помещение.
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