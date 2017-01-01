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В Киеве на стройке возник пожар

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Пожар возник на стройке нового жилого дома вблизи станции метро Красный Хутор. По предварительным данным, горит электроподстанция.
В Киеве возле станции Красный Хутор возник пожар
В Киеве возле станции Красный Хутор возник пожар
Скриншот из видео

В Киеве в четверг, 15 марта, вблизи станции метро Красный Хутор возник пожар. Об этом сообщает Киев Оперативный на своей странице в соцсети Facebook.

Отмечается, что пожар возник на стройке нового жилого дома. Горит электроподстанция.

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“На месте значительные силы пожарной охраны ГСЧС, полиции и медиков. О пострадавших пока не сообщается“, - говорится в сообщении.



Напомним, 13 марта в Киеве горело складское помещение.

 

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: Киев, пожар, пожарные, ГСЧС
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