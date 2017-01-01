На парковке в Киеве разбили стекла нескольких автомобилей

Инцидент произошел на платной парковке в Турецком городке.

Ни личность правонарушителя, ни его мотивы пока неизвестны dtp.kiev.ua

В Соломенском районе неизвестные вандалы массово разбили окна в припаркованных автомобилях. Об этом пишет dtp.kiev.ua. на официальной странице в фейсбуке.

Инцидент произошел в Турецком городке на ул. Ивана Пулюя, в ночь с 14 на 15 марта. Несмотря на то, что парковка была платной и предполагалось, что автомобили на ней будут в безопасности задержать злоумышленников пока не удалось.

Автомобили с разбитыми стеклами на парковке dtp.kiev.ua

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По словам киевлян, похожие инциденты происходили несколько дней назад в районе Соломенского рынка и на Оболони.

Обстоятельства произошедшего выясняются dtp.kiev.ua

Не посчастливилось сегодня и автомобилю одесского депутата от партии Самопомич Ивана Смиренского - в эту же ночь, с 14 на 15 марта неизвестные подожгли его машину, и хотя службы выехали вовремя, автомобиль сгорел дотла, а личность злоумышленников установить не удалось.

Напомним, 13 марта в центре Киева огромная сосулька разбила BMW. Глыба льда обрушилась на машину, припаркованную на улице Институтской и нанесла автомобилю существенные повреждения.