В Киеве "заминировали" торговый центр

ТРЦ расположен над станцией метро Лукьяновская.

В Киеве в четверг, 15 марта, полиция и взрывотехники проверяют сообщение о заминировании торгового центра Квадрат, который расположен возле станции метро Лукьяновская.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

Отмечается, что уже проведена эвакуация людей.

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“Поступил анонимный звонок про заминирование ТЦ Квадрат на Лукьяновке. Люди эвакуированы, проходят неотложные мероприятия“, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Кривом Роге “минировали“ вокзал.