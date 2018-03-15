В Киеве "заминировали" торговый центр
ТРЦ расположен над станцией метро Лукьяновская.
В Киеве в четверг, 15 марта, полиция и взрывотехники проверяют сообщение о заминировании торгового центра Квадрат, который расположен возле станции метро Лукьяновская.
Об этом сообщает Киев Оперативный.
Отмечается, что уже проведена эвакуация людей.
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“Поступил анонимный звонок про заминирование ТЦ Квадрат на Лукьяновке. Люди эвакуированы, проходят неотложные мероприятия“, - говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Кривом Роге “минировали“ вокзал.