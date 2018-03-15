Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве "заминировали" торговый центр

Комментариев: 1
ТРЦ расположен над станцией метро Лукьяновская.
Людей эвакуировали, полиция ищет взрывчатку
Людей эвакуировали, полиция ищет взрывчатку
facebook.com/KyivOperativ

В Киеве в четверг, 15 марта, полиция и взрывотехники проверяют сообщение о заминировании торгового центра Квадрат, который расположен возле станции метро Лукьяновская.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

Отмечается, что уже проведена эвакуация людей.

Читай также: В Черновцах за “шутки“ о минировании мужчина сядет в тюрьму на 4 года

“Поступил анонимный звонок про заминирование ТЦ Квадрат на Лукьяновке. Люди эвакуированы, проходят неотложные мероприятия“, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Кривом Роге “минировали“ вокзал.

Поделись:
Теги: Киев, эвакуация, торговый центр, минирование, мина, заминирование
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
morpeh66    15.03.2018, 15:29
Оценка:  0
morpeh66
Зеки в СИЗО развлекаются.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь