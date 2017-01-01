Квартирным ворам, пойманным с поличным, грозит до 6 лет лишения свободы.

В Киеве 15 марта передали в суд дело двоих сообщников в ограблении квартиры. Ими оказалась супружеская пара – мужчина 35 и женщина 34 лет. Об этом сообщает сайт национальной полиции.

Злоумышленники проникли в квартиру в отсутствие хозяев в октябре прошлого года путем отжима окна.

Из квартиры воры похитили бытовую технику, ювелирные украшения и банковские карты. Сотрудники правоохранительных органов во время отрабатывания территории заметили подозрительных личностей и решили за ними проследить.

Ранее задержанные уже привлекались к ответственности за имущественные преступления kyiv.npu.gov.ua

В результате слежки воры были задержаны с поличным – полицейские не дали им убежать.

Преступники задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процесуального кодекса Украины. Ранее они уже привлекались к ответственности за совершение имущественных преступлений.

В Киеве судят семейную пару, обокравшую квартиру 0:00 / 06:21

Теперь обоим сообщникам угрожает до 6 лет лишения свободы.

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Напомним, 12 марта в Киеве трое мужчин пытались ограбить детский сад и также были пойманы с поличным. Они попытались унести радиатор и 2 магнитофона. Как и семейная пара воров, они, вероятно, сядут на 6 лет.