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В Киеве судят семейную пару, обокравшую квартиру

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Квартирным ворам, пойманным с поличным, грозит до 6 лет лишения свободы.
Воры проникли в помещение, отжав окно.
Воры проникли в помещение, отжав окно.
kyiv.npu.gov.ua

В Киеве 15 марта передали в суд дело двоих сообщников в ограблении квартиры. Ими оказалась супружеская пара – мужчина 35 и женщина 34 лет. Об этом сообщает сайт национальной полиции.

Злоумышленники проникли в квартиру в отсутствие хозяев в октябре прошлого года путем отжима окна.

Из квартиры воры похитили бытовую технику, ювелирные украшения и банковские карты. Сотрудники правоохранительных органов во время отрабатывания территории заметили подозрительных личностей и решили за ними проследить.

 

Ранее задержанные уже привлекались к ответственности за имущественные преступления
Ранее задержанные уже привлекались к ответственности за имущественные преступления
kyiv.npu.gov.ua

 

В результате слежки воры были задержаны с поличным – полицейские не дали им убежать.

Преступники задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процесуального кодекса Украины. Ранее они уже привлекались к ответственности за совершение имущественных преступлений.

В Киеве судят семейную пару, обокравшую квартиру
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Теперь обоим сообщникам угрожает до 6 лет лишения свободы. 

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Напомним, 12 марта в Киеве трое мужчин пытались ограбить детский сад и также были пойманы с поличным. Они попытались унести радиатор и 2 магнитофона. Как и семейная пара воров, они, вероятно, сядут на 6 лет.

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Теги: Киев, криминал, кража, воры, суд, полиция
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