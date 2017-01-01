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В Киеве ограбили квартиру замминистра иностранных дел - СМИ

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Злоумышленники вынесли из столичной квартиры заместителя министра иностранных дел Сергея Кислицы телефон и часы. Возбуждено уголовное дело.
В Киеве обокрали квартиру Сергей Кислица
В Киеве обокрали квартиру Сергей Кислица
112.ua

В Киеве неизвестные ограбили квартиру заместителя министра иностранных дел Сергея Кислицы. Об этом сообщил источник в полиции, пишут Украинские новости.

Как стало известно, ограбление произошло в Днепровском районе столицы в период, когда дипломат находился в командировке, но точной даты преступления установить пока не удалось.

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Вероятнее всего, ограбление произошло в период с 9 по 13 марта.

Из квартиры был украден телефон и часы. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража).

Напомним, 13 марта в Киеве правоохранители задержали 22-летнего украинца, который похитил из квартиры французского дипломата имущество на общую сумму около 740 тысяч гривен. 

Ранее, в ноябре 2017 года, на столичном Печерске ограбили съемную служебную квартиру дипломата-гражданина Дании, работающего в представительстве ООН в Украине. 

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Теги: Киев, МИД Украины, воры, кража
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