В Киеве ограбили квартиру замминистра иностранных дел - СМИ

Злоумышленники вынесли из столичной квартиры заместителя министра иностранных дел Сергея Кислицы телефон и часы. Возбуждено уголовное дело.

В Киеве неизвестные ограбили квартиру заместителя министра иностранных дел Сергея Кислицы. Об этом сообщил источник в полиции, пишут Украинские новости.

Как стало известно, ограбление произошло в Днепровском районе столицы в период, когда дипломат находился в командировке, но точной даты преступления установить пока не удалось.

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Вероятнее всего, ограбление произошло в период с 9 по 13 марта.

Из квартиры был украден телефон и часы. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража).

Напомним, 13 марта в Киеве правоохранители задержали 22-летнего украинца, который похитил из квартиры французского дипломата имущество на общую сумму около 740 тысяч гривен.

Ранее, в ноябре 2017 года, на столичном Печерске ограбили съемную служебную квартиру дипломата-гражданина Дании, работающего в представительстве ООН в Украине.