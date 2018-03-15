В Борисполе самолет МАУ совершил аварийную посадку

У лайнера возникли технические проблемы, но посадка прошла успешно.

На борту рейса Хельсинки-Киев находились 46 человек flyuia.com

В киевском аэропорту Борисполь совершил аварийную посадку самолет рейсом Хельсинки-Борисполь. Обэтом сообщает Украинская правда со ссылкой заявление пресс-секретаря аэропорта Татьяну Ярош.

“Аварийная посадка была. Это рейс Хельсинки-Борисполь. Там технические проблемы были. Но все нормально. Посадка прошла удачно. 46 человек на борту“, - сказала она.

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По ее словам, рейс осуществляли Международные авиалинии Украины.

В Бориспольском районном отделении ГСЧС подтвердили, что в 14.35 из киевского управления к ним поступило указание выехать в аэропорт, где совершает аварийную посадку самолет.

По словам представителя ведомства, через несколько минут им сообщили, что самолет удачно приземлился, и указание отменили.

Напомним, 18 февраля в аэропорту города Саскатун в Канаде самолет DHC-8-400 авиакомпании Air Canada Express совершил экстренную посадку после того, как экипаж заметил языки пламени в районе двигателя.

Ранее, 12 января, испанском Сантандере самолет авиакомпании Ryanair совершил аварийную посадку из-за двух пьяных пассажиров на борту, которые вели себя крайне агрессивно.