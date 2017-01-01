Крысина принудительно доставят на суд

Крысина обязаны доставить на заседание суда 26 марта.

Дарницкий районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры о принудительном приводе Юрия Крысина для участия в судебном заседании 26 марта.

Об этом сообщает Радио Свобода.

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Обвинение в ходе судебного заседания заявил, что без присутствия Крысина дело рассматривать невозможно. Адвокаты заявили, что причиной неявки в суд является угроза жизни Крысину, намекая на акции националистов.

Адвокат Евгений Солодко сетовал, что к зданию суда пришли “агрессивные молодые люди, которые скандировали - Крысин-смерть“.

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Напомним, 15 марта Юрий Крысин не появился в суд Киева, где слушают его дело о пытках Владислава Иваненко, Светланы Кирилаш и Екатерины Веремий, а также убийстве журналиста Вячеслава Веремия, сославшись на угрозы его жизни.

В тоже время, представители националистических организаций провели под зданием суда акцию против титушек и требовали справедливого суда над Крысиным.

Ранее, 5 марта, на выходе из Дарницкого райсуда Киева, где проходило предыдущее, националисты организовали Крысину “теплый прием“ и коридор позора.