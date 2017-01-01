В центре Киева час тушили пожар

На улице Владимирской между двумя зданиями загорелся утеплитель на уровне восьмого этажа. Жертв и пострадавших нет, причины возникновения пожара устанавливают специалисты.

В центре столицы загорелся дом, расположенный по адресу улица Владимирская, 49А.

Информация о пожаре поступила спасателям в 14.37 четверга, 15 марта, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Прибывшие на место специалисты установили, что загорелся утеплитель на уровне восьмого этажа между двумя зданиями.

В 15.36 пожар на площади 20 кв. м был локализован, а в 15.49 - полностью ликвидирован. На месте происшествия работало две единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 11 человек личного состава.

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Жертв и пострадавших нет, причины возникновения пожара устанавливают специалисты.

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