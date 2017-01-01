Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В центре Киева час тушили пожар

Комментариев: 0
На улице Владимирской между двумя зданиями загорелся утеплитель на уровне восьмого этажа. Жертв и пострадавших нет, причины возникновения пожара устанавливают специалисты.
В центре столицы загорелся дом, расположенный по адресу улица Владимирская, 49А
В центре столицы загорелся дом, расположенный по адресу улица Владимирская, 49А
kyiv.dsns.gov.ua

В центре столицы загорелся дом, расположенный по адресу улица Владимирская, 49А.

Информация о пожаре поступила спасателям в 14.37 четверга, 15 марта, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Прибывшие на место специалисты установили, что загорелся утеплитель на уровне восьмого этажа между двумя зданиями.

В 15.36 пожар на площади 20 кв. м был локализован, а в 15.49 - полностью ликвидирован. На месте происшествия работало две единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 11 человек личного состава.

kyiv.dsns.gov.ua
kyiv.dsns.gov.ua

Жертв и пострадавших нет, причины возникновения пожара устанавливают специалисты.

Ранее вблизи станции метро Красный Хутор возник пожар. 

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киев, пожар, Спасательная служба, спасатель, ГСЧС
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь