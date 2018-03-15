Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Киев покинул топ-10 дешевых городов мира для жизни

Комментариев: 1
В прошлом году столица Украины была на 3 месте самых дешевых городов мира. Сейчас она на 17 позиции. Индекс стоимости проживания вырос с 47 до 55 пунктов.
Киев поднялся на 14 позиций в списке самых дорогих городов мира
Киев поднялся на 14 позиций в списке самых дорогих городов мира

Киев оказался на 4 месте по темпам подорожания среди 133 мегаполисов - за 12 месяцев он поднялся на 14 позиций в списке самых дорогих городов мира. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Worldwide Cost of Living 2018, которое готовит издание The Economist, пишет Ubr в четверг, 15 марта.

Так, если в прошлом году Киев был на 3 месте самых дешевых городов мира, то нынче он оказался на 17 позиции. При этом индекс стоимости проживания вырос с 47 до 55 пунктов.

Среди самых дешевых городов планеты в марте 2018 года издание выделило Дамаск (Сирия), Каракас (Венесуэла), Алматы (Казахстан), Бухарест (Румыния). Меньше других берегут кошельки горожан Сингапур, Париж, Цюрих, Гонк-Конг, Осло, Женева, Сеул и Копенгаген. К примеру, неизменный лидер рейтинга Сингапур оценили в 116 баллов.

Оценку дороговизны проживания в 133 городах мира аналитики Economist Intelligence Unit (EIU) проводят два раза в год. Каждый раз специалисты собирают и оценивают стоимость 160 видов различных товаров и услуг. К примеру, в расчет берут ценники на воду, еду, одежду, транспорт, аренду квартир и даже развлечения.

Напомним, ранее сообщалось, что Киев возглавил рейтинг городов мира для наиболее экономного путешествия 2018 года.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: рейтинг, Киев, город, мегаполис, The Economist, уровень жизни
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Потому_что    15.03.2018, 21:03
Оценка:  0
Потому_что
Так а ху..ли, цены растут со скоростью света, в Сильпо не успевают ценники менять.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь