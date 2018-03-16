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В Киеве в котлован одна за одной влетели две иномарки

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Ночью в строительный котлован, пролетев 10 метров, влетел Nissan. Утром в тот же котлован влетела другая иномарка, протаранив находящийся там Nissan.
В ДТП пострадали четыре человека
В ДТП пострадали четыре человека
kiev.informator.ua

В Оболонском районе Киева по улице Богатырской, 32, две иномарки, с разницей в 5 часов, влетели в один и тот же строительный котлован.

Первое ДТП произошло примерно около 1:00 ночи. Nissan Almera двигался в сторону Вышгорода и не заметил ограничительных знаков ремонта дорожного полотна. Водитель не успел затормозить и пролетел около 10 метров, упав на стройплощадке в котлован, передает Информатор.

Сработали подушки безопасности, водитель сломал ногу
Сработали подушки безопасности, водитель сломал ногу
kiev.informator.ua
Смят весь перед автомобиля, песок смягчил удар
Смят весь перед автомобиля, песок смягчил удар
kiev.informator.ua

От удара в песочную насыпь, капот автомобиля был сильно поврежден. Подушки безопасности спасли водителю жизнь, однако, по словам медиков, у мужчины сломана нога, его госпитализировали. Водитель самостоятельно вызвал скорую помощь.

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Второе ДТП с участием автомобиля Dacia Logan, в котором находились трое человек, произошло около 06:00. Автомобиль слетел с дороги и угодил в тот же злополучный строительный котлован, врезавшись при этом в уже стоящий там ранее Nissan, передает Информатор.

Отец пострадавшего водителя Nissan приехал к месту ДТП для эвакуации автомобиля. В это время на его глазах с трассы вылетел Dacia Logan и упал котлован, протаранив Nissan.

Nissan ремонту и восстановлению не подлежит
Nissan ремонту и восстановлению не подлежит
kiev.informator.ua
В Dacia сработали все подушки безопасности
В Dacia сработали все подушки безопасности
kiev.informator.ua
Пострадал водитель и две женщины
Пострадал водитель и две женщины
kiev.informator.ua

В результате аварии пострадал водитель Dacia, мужчина получил перелом пятки и пальцев на руке, и две пассажирки, которые являются гражданками Словении.

После второго ДТП, Nissan восстановлению не подлежит. На месте работала полиция.

Напомним, 14 марта в Киеве пьяный водитель Audi петляя ударил автомобиль Renault и влетел на скорости в отбойник. 

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Теги: ДТП, Богатырская, котлован, пострадавшие
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