В Киеве в котлован одна за одной влетели две иномарки

Ночью в строительный котлован, пролетев 10 метров, влетел Nissan. Утром в тот же котлован влетела другая иномарка, протаранив находящийся там Nissan.

В Оболонском районе Киева по улице Богатырской, 32, две иномарки, с разницей в 5 часов, влетели в один и тот же строительный котлован.

Первое ДТП произошло примерно около 1:00 ночи. Nissan Almera двигался в сторону Вышгорода и не заметил ограничительных знаков ремонта дорожного полотна. Водитель не успел затормозить и пролетел около 10 метров, упав на стройплощадке в котлован, передает Информатор.

Сработали подушки безопасности, водитель сломал ногу kiev.informator.ua

Смят весь перед автомобиля, песок смягчил удар kiev.informator.ua

От удара в песочную насыпь, капот автомобиля был сильно поврежден. Подушки безопасности спасли водителю жизнь, однако, по словам медиков, у мужчины сломана нога, его госпитализировали. Водитель самостоятельно вызвал скорую помощь.

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Второе ДТП с участием автомобиля Dacia Logan, в котором находились трое человек, произошло около 06:00. Автомобиль слетел с дороги и угодил в тот же злополучный строительный котлован, врезавшись при этом в уже стоящий там ранее Nissan, передает Информатор.

Отец пострадавшего водителя Nissan приехал к месту ДТП для эвакуации автомобиля. В это время на его глазах с трассы вылетел Dacia Logan и упал котлован, протаранив Nissan.

Nissan ремонту и восстановлению не подлежит kiev.informator.ua

В Dacia сработали все подушки безопасности kiev.informator.ua

Пострадал водитель и две женщины kiev.informator.ua

В результате аварии пострадал водитель Dacia, мужчина получил перелом пятки и пальцев на руке, и две пассажирки, которые являются гражданками Словении.

После второго ДТП, Nissan восстановлению не подлежит. На месте работала полиция.

Напомним, 14 марта в Киеве пьяный водитель Audi петляя ударил автомобиль Renault и влетел на скорости в отбойник.