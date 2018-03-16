Киевлянам показали эскизы проекта реконструкции Контрактовой

Проекты трансформации обширных пространств почти всегда долгосрочные.

Архитектурный конкурс CONTR / ACT состоялся еще два года назад hmarochos.kiev.ua

В Киеве 15 марта состоялась публичная дискуссия Новая Контрактовая. Сейчас завершен эскизный проект пешеходной Контрактовой площади и части улицы Сагайдачного. После чего он должен пройти экспертизу в Укргосстройэкспертизе.

Об этом сообщает Нmarochos.

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“В течение последних пяти месяцев авторы и менеджеры проекта провели ряд публичных презентаций наработок, рассказывали с чего начался проект и каким будет его продолжение. За это время жителями города и, в частности Подола, был сформирован перечень вопросов относительно деталей проекта Новая Контрактовая“, - отмечает издание.

В конкурсе победила концепция Киевская гостиная hmarochos.kiev.ua

Коллектив архитекторов, работающих над проектом, отмечает, что проекты трансформации пространств почти всегда долгосрочные. За последние месяцы начались подготовительные работы для реализации проекта реконструкции площади - расчистка: на Контрактовой убрали киоски, отремонтировали сквер у трамвайных путей и высадили в нем новые деревья, начали дорожный эксперимент, убрав огромную парковку и сделав будущую территорию реализации проекта пешеходной зоной.

Над проектом работала команда из десяти человек hmarochos.kiev.ua

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Напомним, в июне 2017 в сквере на Контрактовой снесли МАФы с уличной едой и установили стенд с изображением проекта Киевская гостиная. Затем на месте ларьков открыли сквер.

Как сообщалось скандальное реконструированное помещение театра на Андреевском спуске в Киеве стало объектом шуток киевлян. В апреле 2017 года архитекторы Киева показали альтернативный проект Театра на Подоле.