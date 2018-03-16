В Киеве задержали дончанина за "минирование" Верховной Рады

Минером оказался уроженец Донецкой области, 1983 года рождения, который в последнее время проживал в столице. На момент визита правоохранителей находился в состоянии алкогольного опьянения, рассказали в полиции.

В Киеве правоохранители задержали мужчину за ложное сообщение о минировании здания Верховной Рады Украины. Об этом в пятницу, 16 марта, сообщает пресс-служба столичной полиции.

Отмечено, что в дежурную часть Печерского управления полиции позвонил мужчина с сообщением о взрыве, который должен произойти в здании Верховной Рады. По адресу выехали следственно-оперативная группа, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и спасатели.

Как сообщили в полиции, после проверки объекта никаких подозрительных предметов или взрывчатых веществ обнаружено не было, однако вскоре силовики установили место, откуда поступил вызов.

В частности, сотрудники уголовного розыска главка полиции совместно с сотрудниками СБУ выяснили, что звонили из служебного телефона, а звонил в полицию мужчина, который пользовался по работе этим номером.

"Он - уроженец Донецкой области, 1983 года рождения, который в последнее время жил в столице. На момент визита находился в состоянии алкогольного опьянения, а свой поступок объяснил тем, что якобы хотел поделиться важной информацией", - рассказал начальник Печерского управления полиции Андрей Дуброва.

Сейчас следователи проверяют правдивость слов правонарушителя. По данному факту начато уголовное производство. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Киеве "заминировали" торговый центр. Перед этим в столице также "минировали" шесть станций метро.

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