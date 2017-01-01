Пропавшую девочку-подростка нашли мертвой в киевском недострое
Предполагают, что причиной смерти могло быть падение с высоты.
В Киеве на проспекте Победы в Святошинском районе 16 марта люди обнаружили тело мертвой девушки-подростка, ею оказалась объявленная ранее в розыск Марина Пустовит.
Об этом сообщает Киев Оперативный.
На месте работает следственно-оперативная группа Национальной полиции. Тело найдено на месте стройки 16 марта около 12.00.
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“На территории недостроя нашли тело девушки. По предварительной информации, погибшей оказалась разыскиваемая девушка. Она была 2005 года рождения. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего“, - говорится в сообщении.
Напомним, смерть студентки, которая прыгнула с моста в Киеве, расследуют как доведение до самоубийства.