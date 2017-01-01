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Зима возвращается: в Киеве могут объявить дополнительный выходной

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На выходные ожидаются сложные погодные условия. Водителей просят отказаться от поездок на собственном транспорте. Понедельник, 19 марта, могут сделать выходным.
В Киеве запретят въезд грузовикам, могут сделать выходным 19 марта
В Киеве запретят въезд грузовикам, могут сделать выходным 19 марта
EPA/UPG

В Киеве с 19:00 вечера пятницы, 16 марта, будет ограничен въезд на территорию города крупногабаритного транзитного транспорта. Причина – ухудшение погоды и сильный снег, сообщает Киевская горгосадминистрация.

Сейчас Центр организации и безопасности дорожного движения работает в круглосуточном режиме. Водителей традиционно просят отказаться от поездок на собственном транспорте и отдавать предпочтение общественному. Все автомобили, которые будут мешать расчистке снега, будут эвакуированы.

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“Вследствие активного циклона в Киевской области и городе Киеве на выходные ожидаются сложные погодные условия. 17 марта ночью и днем сильный снег (образование снежного покрова 8-15 см). Порывы ветра 15-18 м/с, метели. Снижение температуры ночью и днем до -8 градусов мороза“, – говорится в сообщении КГГА.

Также первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник отметил, что в случае значительного ухудшения погодных условий городские власти будут рекомендовать объявить понедельник, 19 марта, выходным днем. Первоначально это будет касаться дошкольных и общеобразовательных учебных заведений. 

Напомним, в Украине 17 и 18 марта похолодает. Сильные снегопады и метели ожидаются на большей части страны.

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Теги: Киев, транспорт, погода, снегопады, снег, движение, грузовик, непогода, погода в Украине, снегопад в Киеве, Погода в Киеве, ограничение движения
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