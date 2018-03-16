На улицы Киева вывели дополнительные патрули

На улицу вывели вооруженные патрули. Меры продлятся до "особого распоряжения".

С 16 марта на территории Киева усилили меры безопасности, чтобы не допустить дестабилизации оперативной обстановки. Об этом сообщило издание Украинская Правда, ссылаясь на слова представителя МВД Артема Шевченко.

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“Было поручение министра внутренних дел об обеспечении общественной безопасности и порядка в городе Киеве совместными патрулями Нацполиции и Нацгвардии. Это было сделано для обеспечения этими нарядами общественного порядка в Киеве, противодействия преступности и недопущения дестабилизации оперативной обстановки“, - подчеркнул Артем Шевченко.

Для прекращения мер усиленной безопасности теперь понадобится особое распоряжение.

“Привлечены дополнительные совместные наряды с Национальной гвардией, в частности вооруженные автоматическим оружием и боеприпасами“, - добавил представитель МВД.

Пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик сказала, что особое внимание уделено правительственному кварталу и вокзалам –железнодорожному и автовокзалу.

Напомним, сегодня, 16 марта, министр МВД Арсен Аваков сообщил, что россиянам 18 марта не позволят голосовать в Украине. Принять участие в голосовании смогут только лица с дипломатическим статусом.