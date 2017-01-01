Сотрудница Укргазбанка похитила 250 млн гривен

Женщина создала ряд фиктивных предприятий, назначила их руководителями подконтрольных лиц, а также привлекла в качестве соисполнителей других лиц.

Силовики задержали женщину, подозреваемую в незаконном завладении 250 млн гривен государственного Укргазбанка. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в пятницу, 16 марта.

По данным ведомства, в 2015 году женщина под предлогом оказания услуг по решению проблемной задолженности банковских учреждений умышленно и по предварительному сговору с другими лицами подделывала ряда документов по отчуждению кредитного портфеля Укргазбанка.

Правоохранители выяснили, что для реализации своего плана злоумышленница создала ряд фиктивных предприятий, назначила их руководителями подконтрольных лиц, а также привлекла в качестве соисполнителей других лиц.

"Вследствие указанных действий банк был лишен права требования по кредиту, а имущество находящегося в залоге банка на сумму 250 млн гривен незаконно выбыло из-под его ипотеки", - говорится в сообщении.

В уголовном производстве 38-летней женщине сообщено о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах, подделке документов, присвоении властных полномочий, подкупе лица, которое предоставляет публичные услуги, и фиктивном предпринимательстве.

По ходатайству прокуратуры в отношении злоумышленницы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, прокуратура Киева подозревает бывшего заместителя главы правления Укргазбанка в служебной халатности и подлоге, в результате чего банку был нанесен ущерб в размере 155 млн гривен.

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