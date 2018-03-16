К посольству РФ в Киеве принесли голову свиньи

В столице Украины на улице напротив посольства Российской Федерации оставили голову свиньи. К ней прикреплен документ, содержание которого неизвестно.

В Киеве на улице напротив посольства Российской Федерации оставили голову свиньи.

Соответствующее фото на своей странице в соцсети Facebook в пятницу, 16 марта, опубликовал Олег Богачук.

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“16.03.2018. Киев. Посольство РФ“, - говорится в подписи под фото.

Судя по снимку, к голове прикреплен документ. Его содержание неизвестно.

Напомним, ранее активисты организаций - ВО Свобода, Правый сектор и Национальный корпус пообещали не допустить в Украине голосования за президента РФ.

Также в МВД заявили, что россиянам не позволят голосовать в дипломатических учреждениях на территории Украины.