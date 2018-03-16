Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

К посольству РФ в Киеве принесли голову свиньи

Комментариев: 1
В столице Украины на улице напротив посольства Российской Федерации оставили голову свиньи. К ней прикреплен документ, содержание которого неизвестно.
В Киеве возле посольства РФ оставили голову свиньи
В Киеве возле посольства РФ оставили голову свиньи
facebook.com/oleg.bogachuk.31

В Киеве на улице напротив посольства Российской Федерации оставили голову свиньи.

Соответствующее фото на своей странице в соцсети Facebook в пятницу, 16 марта, опубликовал Олег Богачук.

Читай также: В Запорожье на остановке нашли свиную голову с гранатой в пасти

“16.03.2018. Киев. Посольство РФ“, - говорится в подписи под фото.

Судя по снимку, к голове прикреплен документ. Его содержание неизвестно.

Напомним, ранее активисты организаций - ВО Свобода, Правый сектор и Национальный корпус пообещали не допустить в Украине голосования за президента РФ.

Также в МВД заявили, что россиянам не позволят голосовать в дипломатических учреждениях на территории Украины.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Киев, Выборы, свинья, посольство РФ, выборы президента РФ 2018
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Глод    16.03.2018, 18:54
Оценка:  0
Глод
Чтобы это значило?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь