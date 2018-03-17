В центре Киева застрелили мужчину

Тело нашли около 22:00 в подъезде одного из жилых домов на улице Туровской, в Подольском районе столицы. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

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В Подольском районе Киева около 22:00 пятницы, 16 марта, обнаружили труп мужчины. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

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Отмечается, что тело нашли в подъезде жилого дома. Мужчина погиб от выстрела в голову.

“На месте много правоохранителей, СОГ и кинологи“, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что возле особняка Порошенко застрелился полицейский. Покончил с собой старший сержант Полка особого назначения Нацполиции в Киевской области Сергей Галасюк.