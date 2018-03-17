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В центре Киева застрелили мужчину

Комментариев: 2
Тело нашли около 22:00 в подъезде одного из жилых домов на улице Туровской, в Подольском районе столицы. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.
В центре Киева застрелили мужчину
© facebook.com/dtp.kiev.ua/
Фото 1/5
В центре Киева застрелили мужчину
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В Подольском районе Киева около 22:00 пятницы, 16 марта, обнаружили труп мужчины. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

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Отмечается, что тело нашли в подъезде жилого дома. Мужчина погиб от выстрела в голову. 

“На месте много правоохранителей, СОГ и кинологи“, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что возле особняка Порошенко застрелился полицейский. Покончил с собой старший сержант Полка особого назначения Нацполиции в Киевской области Сергей Галасюк.

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Теги: Киев, фото, мужчина, убийство, труп
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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степовик    17.03.2018, 09:36
Оценка:  -3
степовик
Ганьба іродам і душогубам, які чинять беззаконня у Святому Городі! Красний Козаче і Київський Чудотворче, Бог-Христос, помилуй нас грішних молитвами блаженного Феодосія і всіх святих! Фрипулья! Фрипулья! Фрипулья!
Vovoos    17.03.2018, 10:00
Оценка:  +2
Vovoos
Як ви вже задовбали - дибільні релігійні фанати!!!
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