В Киеве на вокзале мужчину ударили ножом в лицо
На центральном железнодорожном вокзале Киева примерно в 02:30субботы, 17 марта, мужчину ударили ножом в лицо. Об этом сообщает Киев Оперативный.
Отмечается, что на вокзале между мужчинами возник конфликт.
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“Как удалось выяснить, один из них вел себя агрессивно и не с того ни с сего приставал ко всем вокруг. Закончился конфликт тем, что агрессор ударил мужчину предметом, похожим на нож, прямо в лицо“, - говорится в сообщении.
Пострадавшего госпитализировали. Его жизни ничего не угрожает.
“Мужчина ранее судим, в Киеве гость, приехал к знакомым. Свой поступок внятно объяснить не может, похоже на то, что он пьян“, - говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Подольском районе Киева обнаружили труп мужчины.