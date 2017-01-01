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В Киеве на вокзале мужчину ударили ножом в лицо

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В результате конфликта мужчину ударили предметом, похожим на нож, прямо в лицо. Его жизни ничего не угрожает. Нападавший задержан.
На центральном железнодорожном вокзале Киева напали на мужчину
На центральном железнодорожном вокзале Киева напали на мужчину
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На центральном железнодорожном вокзале Киева примерно в 02:30субботы, 17 марта, мужчину ударили ножом в лицо. Об этом сообщает Киев Оперативный.

Отмечается, что на вокзале между мужчинами возник конфликт.

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“Как удалось выяснить, один из них вел себя агрессивно и не с того ни с сего приставал ко всем вокруг. Закончился конфликт тем, что агрессор ударил мужчину предметом, похожим на нож, прямо в лицо“, - говорится в сообщении.

Полиция задержала нападавшего
Полиция задержала нападавшего
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Пострадавшего госпитализировали. Его жизни ничего не угрожает. 

“Мужчина ранее судим, в Киеве гость, приехал к знакомым. Свой поступок внятно объяснить не может, похоже на то, что он пьян“, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Подольском районе Киева обнаружили труп мужчины.

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Теги: конфликт, Киев, фото, вокзал, ранение, нож, Железнодорожный вокзал
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Источник: korrespondent.net

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