Из-за снегопада в Киеве произошло несколько ДТП, транспорт опаздывает
В субботу, 17 марта, общественный транспорт в Киеве ходит с опозданием. Отклонение от графика связано с погодными условиями.
Об этом сообщил Киевпастранс в Facebook.
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“Из-за погодных условий на всех маршрутах введено оперативное положение №2 - курсирование с отклонением от графика движения до 25 минут“, – говорится в сообщении.
Из-за снегопада в Киеве случилось несколько ДТП. Сообщество dtp.kiev.ua сообщило об аварии на выезде из Вишневого, где столкнулись два маршрутных автобуса и легковой автомобиль.
Еще одно ДТП в Киеве случилось на спуску с моста в сторону Наднепрянского шоссе. Причиной водители назвали скользкую дорогу.
Очередное ДТП произошло на Бориспольской трассе под Киевом.
Серьезная авария произошла на Житомирской трассе в направлении столицы. Пострадали три человека: водитель и два пассажира.
Напомним, 14 марта в Киеве пьяный водитель Audi петляя ударил автомобиль Renault и влетел на скорости в отбойник.