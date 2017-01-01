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Из-за снегопада в Киеве произошло несколько ДТП, транспорт опаздывает

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Транспорт курсирует с отклонением от графика до 25 минут.
Водителям необходимо воздержаться от поездок на личном транспорте
Водителям необходимо воздержаться от поездок на личном транспорте
facebook.com/dtp.kiev.ua/

В субботу, 17 марта, общественный транспорт в Киеве ходит с опозданием. Отклонение от графика связано с погодными условиями.

Об этом сообщил Киевпастранс в Facebook.

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“Из-за погодных условий на всех маршрутах введено оперативное положение №2 - курсирование с отклонением от графика движения до 25 минут“, – говорится в сообщении.

Из-за снегопада в Киеве случилось несколько ДТП. Сообщество dtp.kiev.ua сообщило об аварии на выезде из Вишневого, где столкнулись два маршрутных автобуса и легковой автомобиль. 

Пострадавших нет. Участники ДТП ожидают полицию
Пострадавших нет. Участники ДТП ожидают полицию
facebook.com/dtp.kiev.ua/

Еще одно ДТП в Киеве случилось на спуску с моста в сторону Наднепрянского шоссе. Причиной водители назвали скользкую дорогу. 

Очередное ДТП произошло на Бориспольской трассе под Киевом.

Пострадавших нет
Пострадавших нет
facebook.com/dtp.kiev.ua/

Серьезная авария произошла на Житомирской трассе в направлении столицы. Пострадали три человека: водитель и два пассажира.

Трех пострадавших госпитализировали
Трех пострадавших госпитализировали
facebook.com/KyivOperativ

Напомним, 14 марта в Киеве пьяный водитель Audi петляя ударил автомобиль Renault и влетел на скорости в отбойник. 

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Теги: дтп, киев, снегопад
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