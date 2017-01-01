В Киеве из коллектора теплотрассы достали труп

Тело мужчины нашли в коллекторе теплотрассы на улице Вадима Гетьмана, 27-а. Его передали правоохранительным органам для выяснения обстоятельств трагедии.

В Киеве из коллектора теплотрассы достали мертвого мужчину Антикор

В Киеве в коллекторе теплотрассы на ул. Вадима Гетьмана обнаружили тело мужчины. Об этом в субботу, 17 марта, сообщает ГСЧС.

Так, 16 марта в 18:05 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС в Киеве поступила информация о том, что на ул. Вадима Гетьмана, 27-а, в коллекторе теплотрассы находится тело мужчины.

Прибывшие на место спасатели Государственной пожарно-спасательной части с помощью спасательной веревки достали тело мужчины и передали правоохранительным органам.

Напомним, ранее в Подольском районе Киева обнаружили труп мужчины.

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