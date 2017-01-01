В Киеве полицейский продавал амфетамин - СБУ
В совершении преступления подозревается капрал полиции и его сообщник.
В Киеве полицейский продавал амфетамин - СБУ
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В Киеве полицейский продавал амфетамин - СБУ
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Правоохранители установили, что капрал полиции сбывал амфетамин наркозависимым, получая от них предоплату в четыреста гривен за один грамм. Сотрудники СБУ задержали полицейского на железнодорожном вокзале во время реализации очередной партии наркотиков.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
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Во время обыска по месту жительства фигурантов дела правоохранители обнаружили амфетамин и весы для взвешивания наркотического порошка. В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование.
Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Ранее сообщалось о том, что наркоторговец хранил на даче трамадола на 32 млн гривен.