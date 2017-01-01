В Киеве полицейский продавал амфетамин - СБУ

В совершении преступления подозревается капрал полиции и его сообщник.

На весь экран Свернуть

Правоохранители установили, что капрал полиции сбывал амфетамин наркозависимым, получая от них предоплату в четыреста гривен за один грамм. Сотрудники СБУ задержали полицейского на железнодорожном вокзале во время реализации очередной партии наркотиков.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Читай также: На Закарпатье остановили авто с оружием и наркотиками

Во время обыска по месту жительства фигурантов дела правоохранители обнаружили амфетамин и весы для взвешивания наркотического порошка. В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось о том, что наркоторговец хранил на даче трамадола на 32 млн гривен.