367 единиц снегоуборочной и вспомогательной техники, а также 53 бригады ручной уборки продолжают преодолевать последствия снегопада в столице. Об этом сообщили в пресс-службе КМДА.

Дневная смена Киевавтодора продолжает работы по механизированной и ручной уборке дорог и улиц столицы от снега.

Сейчас во всех районах города продолжаются работы по очистке улиц магистрального и местного значения.

Коммунальная корпорация Киевавтодор настойчиво просит водителей не парковаться вдоль улиц и дорог, чтобы не мешать снегоуборочной технике.