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367 единиц техники Киевавтодора расчищают столичные дороги от снега

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367 единиц техники Киевавтодора расчищают столичные дороги от снега
kyivcity.gov.ua

367 единиц снегоуборочной и вспомогательной техники, а также 53 бригады ручной уборки продолжают преодолевать последствия снегопада в столице. Об этом сообщили в пресс-службе КМДА.

Дневная смена Киевавтодора продолжает работы по механизированной и ручной уборке дорог и улиц столицы от снега.

Сейчас во всех районах города продолжаются работы по очистке улиц магистрального и местного значения.

Коммунальная корпорация Киевавтодор настойчиво просит водителей не парковаться вдоль улиц и дорог, чтобы не мешать снегоуборочной технике.

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