Партия Саакашвили заявила о задержании активистов в Киеве

Правоохранители блокируют грузовик со сценой, которую планировали установить на Майдане Независимости для марша, запланированного на воскресенье.

Активисты и силовики в центре Киева Громадське

Полиция задержала в центре Киеве активистов партии Михаила Саакащвили Рух новых сил, которые хотели установить сцену на Майдане Независимости для марша, запланированного на воскресенье.

Об этом сообщается на странице партии в Facebook.

"Силовики заблокировали грузовик со сценой, а теперь забирают в участки активистов! По предварительной информации забрали водителя грузовика и активиста Игоря Терещенко, вероятно их отвезли в Шевченковское отделения полиции", – говорится в сообщении.

По информации Громадського, силовики заблокировали грузовой автомобиль представителей Руху нових сил на Европейской площади возле гостиницы Днепр.

Вокруг находится около 200 полицейских и нацгвардейцев.

По словам представителя Руху новых сил Владимира Гавриша, 6 марта они подали заявку в Киевсовет на проведение мирной акции возле Майдана 19 марта.

В субботу около 18:00 их автомобиль выехал для установления сцены, однако его заблокировали правоохранители.

"Они говорят о том, что поступил звонок, и в машине находится что-то опасное. Мы предложили проверить ее в нашем присутствии, но нам доступа не дали. Несмотря на то, что там наше имущество", – сказал Гавриш.

Полиция окружила грузовик активистов. Фото: Громадське

Представители полиции отметили, что имеют право блокировать автомобиль, ведь получили соответствующий звонок о возможной опасности.

"Мы получили звонок с сообщением о том, что в машине находятся опасные предметы. Должны проверить. Продолжается проверка", – отметил полицейский.

Напомним, 16 марта в Киеве на улицы вывели воруженные патрули. Меры безопасности усилены в правительственном квартале, на железнодорожном вокзале и автовокзалах. В полиции объяснили,что такие меры продлятся до "особого распоряжения".

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