Под посольство РФ в Киеве сносят дрова и покрышки
Здание посольства России в Киеве в воскресенье находится под усиленной охраной полицейских и сотрудников Нацгвардии.
Об этом сообщают РИА Новости.
Вход в здание посольства огорожен металлическим забором, вокруг которого в оцеплении дежурят бойцы нацгвардии.
Из-за действий правоохранителей перекрыто движение автотранспорта по Воздухофлотскому проспекту напротив посольства.
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Перед металлическим ограждением собрались около сотни сторонников националистических партий Свобода, Национальный корпус и организации Правый сектор. Они держат флаги своих организаций. Их акция проходит под аккомпанемент украинских патриотических песен.
На кадрах видео с места событий, которое выложил Артем Шевченко, директор департамента коммуникаций в МВД в Facebook, видно, что в настоящее время обстановка спокойная.
Позже на странице Информатор Киев в Facebook выложили видео, на котором видно, что под дипучреждение сносят дрова и покрышки.
Как известно, доступ в помещения россиян для голосования на выборах, кроме лиц с дипломатическим статусом, ограничено.