Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Под посольство РФ в Киеве сносят дрова и покрышки

Комментариев: 0
Здание в окружении полиции и нацгвардейцев.
У журналистов проверяют документы
У журналистов проверяют документы
Скриншот из видео

Здание посольства России в Киеве в воскресенье находится под усиленной охраной полицейских и сотрудников Нацгвардии.

Об этом сообщают РИА Новости.

Вход в здание посольства огорожен металлическим забором, вокруг которого в оцеплении дежурят бойцы нацгвардии.

Из-за действий правоохранителей перекрыто движение автотранспорта по Воздухофлотскому проспекту напротив посольства.

Читай также: Смогут ли россияне проголосовать в Украине?

Перед металлическим ограждением собрались около сотни сторонников националистических партий Свобода, Национальный корпус и организации Правый сектор. Они держат флаги своих организаций. Их акция проходит под аккомпанемент украинских патриотических песен.

На кадрах видео с места событий, которое выложил Артем Шевченко, директор департамента коммуникаций в МВД в Facebook, видно, что в настоящее время обстановка спокойная.

Позже на странице Информатор Киев в Facebook выложили видео, на котором видно, что под дипучреждение сносят дрова и покрышки.

Как известно, доступ в помещения россиян для голосования на выборах, кроме лиц с дипломатическим статусом, ограничено. 
 

Поделись:
Теги: выборы, Россия, посольство, пикет, полиция, Киев
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь