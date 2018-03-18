Под посольство РФ в Киеве сносят дрова и покрышки

Здание в окружении полиции и нацгвардейцев.

У журналистов проверяют документы Скриншот из видео

Здание посольства России в Киеве в воскресенье находится под усиленной охраной полицейских и сотрудников Нацгвардии.

Об этом сообщают РИА Новости.

Вход в здание посольства огорожен металлическим забором, вокруг которого в оцеплении дежурят бойцы нацгвардии.

Из-за действий правоохранителей перекрыто движение автотранспорта по Воздухофлотскому проспекту напротив посольства.

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Перед металлическим ограждением собрались около сотни сторонников националистических партий Свобода, Национальный корпус и организации Правый сектор. Они держат флаги своих организаций. Их акция проходит под аккомпанемент украинских патриотических песен.

На кадрах видео с места событий, которое выложил Артем Шевченко, директор департамента коммуникаций в МВД в Facebook, видно, что в настоящее время обстановка спокойная.

Позже на странице Информатор Киев в Facebook выложили видео, на котором видно, что под дипучреждение сносят дрова и покрышки.

Как известно, доступ в помещения россиян для голосования на выборах, кроме лиц с дипломатическим статусом, ограничено.

