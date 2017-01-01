Центр Киева охраняют полторы тысячи силовиков

В местах проведения акций (проспект Воздухофлотский, улицы Добровольческих батальонов и Крещатик) частично ограничено или перекрыто движение транспорта.

В местах проведения акций частично ограничено или перекрыто движение транспорта Пресс-служба Нацполиции Украины

Порядок в центральной части Киева усиленно охраняют 1 500 полицейских и бойцов Национальной гвардии. Об этом сообщили начальник столичной полиции Андрей Крищенко в воскресенье, 18 марта.

"Мы проводим превентивные меры и четко будем реагировать на любые нарушения. Призываем всех участников акций соблюдать установленные правила поведения и норм действующего законодательства", - цитирует Крищенко пресс-служба МВД Украины.

Как уточнили в полиции, на улицах Киева дежурят кинологи, взрывотехники и группы превентивной коммуникации.

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Кроме того, в местах проведения акций (проспект Воздухофлотский, улицы Добровольческих батальонов и Крещатик) частично ограничено или перекрыто движение транспорта.

Как уточняет РБК-Украина, в Киеве в связи с проведением массовых мероприятий приостановлено движение транспорта по центральной части города. Так, перекрыты Крещатик и все прилегающие к нему улицы - Прорезная, Майдан Независимости, Богдана Хмельницкого и др.

Ранее националисты пообещали, что не будут предпринимать никаких агрессивных действий в отношении правоохранителей во время акций возле дипучреждений России.