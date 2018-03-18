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На Майдане в Киеве проходит марш за отставку Порошенко

Комментариев: 3
В центре Киева собрались противники Порошенко. С Майдана участники марша отправится к резиденции президента в Козин.
На Майдане в Киеве проходит марш за отставку Порошенко
© hromadske.ua
Фото 1/9
  • Митинг сторонников Саакашвили
  • Митинг сторонников Саакашвили
  • Митинг сторонников Саакашвили
  • Митинг сторонников Саакашвили
  • Митинг сторонников Саакашвили
  • Митинг сторонников Саакашвили
  • Митинг сторонников Саакашвили
  • Митинг сторонников Саакашвили
  • Митинг сторонников Саакашвили
На Майдане в Киеве проходит марш за отставку Порошенко
Митинг сторонников Саакашвили
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На Майдане в воскресенье, 18 марта, около 12:00 собрались сторонники Михаила Саакашвили   для проведения марша за отставку президента Украины Петра Порошенко.

Об этом сообщает пресс-служба партии Рух Новых сил.

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Как пишет УП, люди держат плакаты “Мы за новый закон о выборах“, “Порошенко - это обнищание, бедность, эмиграция“, перечеркнутые портреты Порошенко и президента РФ Владимира Путина.

По окончанию, в 13:00, участники марша намерены отправиться к резиденции Петра Порошенко в Козине.

Проезды на ул.Прорезную и Городецкого перекрыты полицией, у выхода из метро Крещатик на Городецкого обыскивают на наличие опасных вещей.

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Участники митинга в центре Киева также разбирают конструкции, установленные по случаю годовщины оккупации Россией Крыма, - “чтобы они не мешали проводить митинги“, как они сами говорят. Как сообщает корреспондент УП, решение о демонтаже конструкций участники акции приняли “спонтанно“.

В это же время на Майдане проходит акция посвященная годовщине аннексии Крыма - Мне болит Крым.

Как сообщалось, у монумента независимости сожгли чучело Владимира Путина.

Напомним, в день проведения выборов президента Российской Федерации, 18 марта, россиян не пустят в дипломатические учреждения России на территории Украины, кроме тех, кто имеет дипломатические паспорта.

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Теги: Майдан, Киев, марш, за отставку Порошенко, Саакашвили
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Комментариев (3)
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Ярослав    18.03.2018, 14:05
Оценка:  -1
Ярослав
Пуйлан устроил у себя выборы сегодня, а у нас он устроил очередные протесты против Порошенко. Вот что делает бабло всемогущее!
vicinq    18.03.2018, 14:03
Оценка:  +3
vicinq
Требовать надо не воду мокрее сахар слаще а европейскую справедливую оплату труда, чтоб хватало на нормальную + - жизнь и закон о выборах с правом отзыва провинившихся депутатов, Судьи прокуроры и чиновники высшего ранга себе назначили оплату не кислую а всем остальным пособие -субсидии -минималка..
Ярослав    18.03.2018, 14:08
Оценка:  -2
Ярослав
твоя реакция хоть и правильная, но вызвана заворухой, которую сейчас устроил в Киеве кремль. У себя сегодня они устроили выборы путЕна, а нам вот эту "акцию протеста", только НЕ против продажных судей, а для дестабилизации внутриполитической обстановки Украины.
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