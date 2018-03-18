В центре Киева собрались противники Порошенко. С Майдана участники марша отправится к резиденции президента в Козин.

На Майдане в Киеве проходит марш за отставку Порошенко

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На Майдане в Киеве проходит марш за отставку Порошенко

На Майдане в воскресенье, 18 марта, около 12:00 собрались сторонники Михаила Саакашвили для проведения марша за отставку президента Украины Петра Порошенко.

Об этом сообщает пресс-служба партии Рух Новых сил.

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Как пишет УП, люди держат плакаты “Мы за новый закон о выборах“, “Порошенко - это обнищание, бедность, эмиграция“, перечеркнутые портреты Порошенко и президента РФ Владимира Путина.

По окончанию, в 13:00, участники марша намерены отправиться к резиденции Петра Порошенко в Козине.

Проезды на ул.Прорезную и Городецкого перекрыты полицией, у выхода из метро Крещатик на Городецкого обыскивают на наличие опасных вещей.

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Участники митинга в центре Киева также разбирают конструкции, установленные по случаю годовщины оккупации Россией Крыма, - “чтобы они не мешали проводить митинги“, как они сами говорят. Как сообщает корреспондент УП, решение о демонтаже конструкций участники акции приняли “спонтанно“.

Учасники акції проти Порошенка зносять металеві конструкції на Майдані Незалежності pic.twitter.com/wLXnaORCTq — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 18 марта 2018 г.

В это же время на Майдане проходит акция посвященная годовщине аннексии Крыма - Мне болит Крым.

Как сообщалось, у монумента независимости сожгли чучело Владимира Путина.

Напомним, в день проведения выборов президента Российской Федерации, 18 марта, россиян не пустят в дипломатические учреждения России на территории Украины, кроме тех, кто имеет дипломатические паспорта.