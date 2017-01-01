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На Героев Днепра грабитель избил киевлянку молотком

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Нападение произошло в 16:30 на улице Озерной.
Преступник был задержан патрульными
Преступник был задержан патрульными
Скриншот из видео

В Киеве возле станции метро “Героев Днепра“ неизвестный напал на женщину с молотком, чтобы забрать ее сумку.

Об этом сообщаен Киев Оперативный.

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“Сегодня, примерно в 16:30, недалеко от станции метро Героев Днепра, на улице Озерной, неадекватый с молотком напал на женщину. Он бил ее по голове, для того, чтобы забрать сумку. Это увидели проходящие мимо люди и жильцы ближайших домов. Вызвали полицию и погнались за разбойником,“ - говорится в сообщении.

Сообщают, что преступник спустя пять минут преследования был задержан патрульными.

На место происшествия прибыла скорая медицинская помощь, патрули полиции и следственно-оперативная группа.

Как сообщалось 29 февраля, в СИЗО повесилась женщина, ударившая бойца АТО молотком по голове.

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Теги: Киев, молоток, женщина, ограбление
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