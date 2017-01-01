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В Борисполе за взятку задержали двух таможенников

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Чиновники требовали и получили от гражданки Украины по 500 долларов взятки за перемещение ее багажа через Борисполь. Также они якобы уже получали от этой же гражданки 600.
В Борисполе за взятку задержали двух таможенников
facebook.com/lysenko.andrii

В аэропорту Борисполь задержали главного госинспектора отдела таможенного оформления Киевской таможни ГФС и главного госинспектора второго отдела оперативного реагирования управления противодействия таможенным правонарушениям. Как сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко на своей странице в Facebook, задержанных подозревают в получении взятки.

По версии следствия, чиновники требовали и получили от гражданки Украины по 500 долларов взятки за перемещение ее багажа через Борисполь. Также они якобы уже получали от этой же гражданки 600.

Суд изберет задержанным меру пресечения и рассматривает вопрос об отстранении от должности.

Ранее за взятки на границе с Беларусью за взятки задержали всю смену таможенников.

 

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Теги: Таможня, взятка, фото, Борисполь, взятки, задержание, аэропорт Борисполь
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Источник: korrespondent.net

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