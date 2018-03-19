В Киеве спасли застрявшего в вентиляции енота

Енот был напуган после переезда в новую квартиру. Он залез в сантехнический люк, а оттуда попал в вентиляцию.

В Печерском районе столицы спасатели успешно достали из вентиляционного канала жилого дома енота. Об этом на странице в Facebook сообщает Kyiv Animal Rescue Group.

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Енот был напуган при перевозке в новую квартиру. Когда его выпустили из клетки, он залез в сантехнический люк для обслуживания труб, а оттуда попал в вентиляцию.

“Спасатели оперативно перекрыли выход в центральный канал, заблокировав проход за пределы квартиры. После чего при помощи перфоратора в стене было проделано отверстие, через которое из вентиляции получилось извлечь енота. Животное было сильно испугано и кусалось“, - говорится в сообщении.

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Сообщается, что после спасения зверь успокоился и начал обживаться в новом жилье.

Напомним, в декабре в Киеве с помощью перфоратора спасли застрявшую кошку в вентиляционной шахте. Позднее, в марте, жители бразильской деревни спасли собаку от анаконды, которая утащила животное в реку.