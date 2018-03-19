Камера засняла, как в Киеве полицейский врезался в нарушителя
19 марта в Киеве на площади Победы произошла авария - столкновение Рено и полицейской Тойоты. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.
Машины пострадали, однако к счастью человеческих жертв и пострадавших нет, медицинская помощь не понадобилась.
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Необычно в этом ДТП то, что правоохранители в попытке наказать нарушителя сами попали в аварию. Камера запечатлела, как полицейская Toyota врезалась в Renault.
Как видно на видео, водитель Рено проехал на запрещающий сигнал светофора. Экипаж полиции отреагировал на нарушение правил дорожного движения и поехал за нарушителем, и “догнал“ его вот таким курьезным образом.
Напомним, в последнее время ДТП в столице несколько участились из-за снегопада, об этом сообщалось 17 марта. Транспорт бьется и опаздывает из-за погодных условий.