Камера засняла, как в Киеве полицейский врезался в нарушителя

Преследуя нарушителя, полиция стала виновником аварии.

19 марта в Киеве на площади Победы произошла авария - столкновение Рено и полицейской Тойоты. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

Машины пострадали, однако к счастью человеческих жертв и пострадавших нет, медицинская помощь не понадобилась.

Машины немного помялись, однако пострадавших нет. dtp.kiev.ua

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Необычно в этом ДТП то, что правоохранители в попытке наказать нарушителя сами попали в аварию. Камера запечатлела, как полицейская Toyota врезалась в Renault.

На месте происшествия работают оперативники dtp.kiev.ua

Как видно на видео, водитель Рено проехал на запрещающий сигнал светофора. Экипаж полиции отреагировал на нарушение правил дорожного движения и поехал за нарушителем, и “догнал“ его вот таким курьезным образом.

Полицейский врезался в нарушителя 0:00 / 00:23

Напомним, в последнее время ДТП в столице несколько участились из-за снегопада, об этом сообщалось 17 марта. Транспорт бьется и опаздывает из-за погодных условий.