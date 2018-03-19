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Камера засняла, как в Киеве полицейский врезался в нарушителя

Комментариев: 1
Преследуя нарушителя, полиция стала виновником аварии.
Полиция въехала в нарушителя ПДД
Полиция въехала в нарушителя ПДД
dtp.kiev.ua

19 марта в Киеве на площади Победы произошла авария - столкновение Рено и полицейской Тойоты. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

Машины пострадали, однако к счастью человеческих жертв и пострадавших нет, медицинская помощь не понадобилась.

Машины немного помялись, однако пострадавших нет.
Машины немного помялись, однако пострадавших нет.
dtp.kiev.ua

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Необычно в этом ДТП то, что правоохранители в попытке наказать нарушителя сами попали в аварию. Камера запечатлела, как полицейская Toyota врезалась в Renault.

На месте происшествия работают оперативники
На месте происшествия работают оперативники
dtp.kiev.ua

 

Как видно на видео, водитель Рено проехал на запрещающий сигнал светофора. Экипаж полиции отреагировал на нарушение правил дорожного движения и поехал за нарушителем, и “догнал“ его вот таким курьезным образом.

Полицейский врезался в нарушителя
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Напомним, в последнее время ДТП в столице несколько участились из-за снегопада, об этом сообщалось 17 марта. Транспорт бьется и опаздывает из-за погодных условий. 

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Теги: ДТП, полиция, автомобили, Киев
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Комментариев (1)
Peyot    19.03.2018, 10:15
Оценка:  +3
Peyot
ну копы здесь и не виноваты то в общем. просто там реально невминяемый чел был сначала на красный двинул потом по тормозам ударил. А Копы еще и увернуться почти успели... Я думаю что здесь полностью вина невминяемого влилы который не вилел что за ним полиция и на красный порулил.
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