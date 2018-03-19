В Киеве задержали иностранцев, обворовавших квартиру
В ночь с 18 на 19 марта в Днепровском районе Киева полиция задержала двух иностранцев при попытке обокрасть квартиру. Об этом сообщает официальный сайт полиции.
Злоумышленники проникли в дом через окно. Они повредили решетку на окне при помощи специальных инструментов и украли сбережения хозяев. При этом владельцы квартиры мирно спали в соседней комнате.
Начальник Днепровского управления полиции Александр Кузьмин рассказал, что грабителями оказались граждане другого государства, 1993 и 1996 годов рождения. Эксперты изъяли у задержанных вещественные доказательства их причастности к краже.
“Во время патрулирования улиц наряд патрульных заметил трех подозрительных мужчин, которые находились возле машины. Когда незнакомцы увидели полицейских, начали разбегаться. Двух догнали и задержали, а третьему удалось скрыться. Впоследствии установили их причастность к краже из квартиры“ - рассказывает Александр Кузьмин.
Задержанные приехали в Украину в конце февраля. Сейчас разыскивается третий участник преступления. Против воров открыто уголовное производство по ч.3 ст. 185 (кража), ворам грозит до 6 лет лишения свободы.
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Интересно, что когда грабили квартиру, хозяева даже не проснулись. О том, что случилось, они узнали позже от сотрудников полиции.
Напомним, 15 марта в Киеве передали в суд дело семейной пары - мужчины 35-ти и женщины 34-х лет, которые обокрали квартиру, также ворвавшись в дом через окно. Сообщники уже неоднократно привлекались к ответственности за имущественные преступления.