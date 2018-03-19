В Киеве задержали иностранцев, обворовавших квартиру

На момент совершения преступления хозяева квартиры были дома – спали в соседней комнате.

В ночь с 18 на 19 марта в Днепровском районе Киева полиция задержала двух иностранцев при попытке обокрасть квартиру. Об этом сообщает официальный сайт полиции.

Злоумышленники проникли в дом через окно. Они повредили решетку на окне при помощи специальных инструментов и украли сбережения хозяев. При этом владельцы квартиры мирно спали в соседней комнате.

Квартиру грабили, пока хозяева спали kyiv.npu.gov.ua

Начальник Днепровского управления полиции Александр Кузьмин рассказал, что грабителями оказались граждане другого государства, 1993 и 1996 годов рождения. Эксперты изъяли у задержанных вещественные доказательства их причастности к краже.

С помощью специальных инструментов злоумышленники повредили решетку на окне kyiv.npu.gov.ua

“Во время патрулирования улиц наряд патрульных заметил трех подозрительных мужчин, которые находились возле машины. Когда незнакомцы увидели полицейских, начали разбегаться. Двух догнали и задержали, а третьему удалось скрыться. Впоследствии установили их причастность к краже из квартиры“ - рассказывает Александр Кузьмин.

У воров изъяли вещественные доказательства kyiv.npu.gov.ua

Задержанные приехали в Украину в конце февраля. Сейчас разыскивается третий участник преступления. Против воров открыто уголовное производство по ч.3 ст. 185 (кража), ворам грозит до 6 лет лишения свободы.

Содержимое сумки грабителя kyiv.npu.gov.ua

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Интересно, что когда грабили квартиру, хозяева даже не проснулись. О том, что случилось, они узнали позже от сотрудников полиции.

Преступникам грозит до 6-ти лет лишения свободы. kyiv.npu.gov.ua

Напомним, 15 марта в Киеве передали в суд дело семейной пары - мужчины 35-ти и женщины 34-х лет, которые обокрали квартиру, также ворвавшись в дом через окно. Сообщники уже неоднократно привлекались к ответственности за имущественные преступления.