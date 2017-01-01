На Оболони в подъезде многоэтажки взорвалась граната

На месте выявлены следы крови, но о пострадавших ничего не известно.

На шестом этаже у хозяина квартиры произошел конфликт с неизвестными kyiv.npu.gov.ua

В Оболонском районе Киева на улице Приречной в подъезде многоквартирной высотки утром 19 марта произошел взрыв.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

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Полиция выяснила, что произошел конфликт между хозяином квартиры на шестом этаже и неизвестными лицами. Они подрались, и во время этой потасовки кто-то взорвал осколочную гранату. На месте выявлены следы крови, но участники драки сбежали.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, общаются с владельцем квартиры, который в результате инцидента не пострадал.

Напомним, 18 марта на Героев Днепра грабитель избил киевлянку молотком.