Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На Оболони в подъезде многоэтажки взорвалась граната

Комментариев: 0
На месте выявлены следы крови, но о пострадавших ничего не известно.
На шестом этаже у хозяина квартиры произошел конфликт с неизвестными
На шестом этаже у хозяина квартиры произошел конфликт с неизвестными
kyiv.npu.gov.ua

В Оболонском районе Киева на улице Приречной в подъезде многоквартирной высотки утром 19 марта произошел взрыв.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Читай также: Появились фото с места смертельного взрыва в Доброполье

Полиция выяснила, что произошел конфликт между хозяином квартиры на шестом этаже и неизвестными лицами. Они подрались, и во время этой потасовки кто-то взорвал осколочную гранату. На месте выявлены следы крови, но участники драки сбежали.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, общаются с владельцем квартиры, который в результате инцидента не пострадал.

Напомним, 18 марта на Героев Днепра грабитель избил киевлянку молотком.

Поделись:
Теги: взрыв, граната, Оболонь, Киев, драка
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь