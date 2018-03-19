В Раде ищут взрывчатку, депутатов хотят пускать через рамку

Парламентариев могут обязать проходить через рамки металлодетекторов на входе в Верховную Раду Украины.

Планируют впускать нардепов в Раду только через рамки pravda.com.ua

В Верховную Раду внесли законопроект, которым будет регламентироваться порядок доступа граждан в парламент.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Один из авторов законопроекта, нардеп от Батькивщины Сергей Соболев рассказал УП, что такой законопроект является “мировой практикой“.

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“Этот законопроект узаконивает прохождение через рамку народных депутатов, как это делается в аэропортах для безопасности. Если у депутата есть оружие, даже именное, депутат не имеет права заходить в сессионный зал, или любое государственное учреждение, кроме судов“, - сказал народный избранник.

По его словам, если такое оружие есть, депутат должен оставлять его в сейфах, котрые разместят у входов.

“Сейчас срочно готовятся поправки, по другому закону, чтобы сделать так же и с судами“, - добавил нардеп.

Спикер Андрей Парубий поддержал законопроект и выразил надежду, что “он будет принят быстро, быстро подписан президентом и быстро опубликован в Голосе Украины“.

“Я уверен, что это будет уже завтра... И со среды каждый, кто заходит в здание Верховной Рады должен будет оставить оружие и другие опасные вещества возле входа. Иначе он не сможет зайти в это здание“, - сказал он.

Кроме того в понедельник, 19 марта, в Верховной Раде кинологи с собаками проводят проверку в связи с заявлениями о подготовке взрывов нардепом Надеждой Савченко. Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на одного из сотрудников охраны Верховной Рады Украины.

“УГО проводит осмотр парламента перед пленарной неделей. Задействованы кинологи с собаками, чтобы избежать провокаций со взрывчатками. Очевидно, такие меры связаны с угрозами нардепа Савченко. Мы со своей стороны должны обеспечить порядок“, — сказал один из сотрудников охраны.

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Группа людей в камуфляжной форме с несколькими собаками провела проверку кулуаров Рады, гардеробных и всех входов в здание парламента. После чего, как отметил журналист, группа подписала, видимо, акт о проведении осмотра.

Напомним, 16 марта нардеп Надежда Савченко обвинила украинскую власть в войне на Донбассе.

Также она заявила, что 98% украинцев хотели бы взорвать Администрацию президента и Верховную Раду.