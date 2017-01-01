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В полках спецназначения полиции Киева работают 185 экс-беркутовцев

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Все сотрудники полков полиции особого назначения Киева прошли переаттестацию.
Девять сотрудников "провалили" переаттестацию, но возобновились на службе через суд
Девять сотрудников "провалили" переаттестацию, но возобновились на службе через суд
EPA/UPG

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В полках полиции особого назначения Киева работают 916 сотрудников, из них 185 ранее служили в ныне расформированном спецподразделении милиции Беркут.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции Киева в ответ на запрос Громадського.

В частности, в полку полиции особого назначения №1 ГУНП Киева работают 486 сотрудников, 183 из которых служили в Беркуте.

В то же время, в полку полиции особого назначения №2 ГУНП Киева работают 430 сотрудников, в Беркуте служили двое из них.

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В полиции сообщили, что 761 сотрудник полков полиции особого назначения Киева прошел переаттестацию из милиции в ряды Национальной полиции. Девять сотрудников “провалили“ переаттестацию, но возобновились на службе через суд.

Также в полиции утверждают, что никто из экс- беркутовцев, которые продолжают работать в киевских полках особого назначения, не был задержан или отстранен от службы по подозрению в преступлениях во время Евромайдана.

Напомним, 7 марта в Киеве бывшую базу Беркута забросали яйцами и куриными головами.

Как сообщалось в феврале, в МВД работают 12 подозреваемых по делам о Майдане.

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Теги: беркут, полиция, спецподразделение, Киев
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