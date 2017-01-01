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Митинг под Радой: переселенцы требовали права голоса

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Переселенцы до сих пор не могут голосовать на выборах.
"Мой голос важен!" - митингующие требуют права на голосование
"Мой голос важен!" - митингующие требуют права на голосование
dn.ua

19 марта в Киеве под зданием Верховной Рады прошел протест переселенцев. Об этом пишет сайт Новости Донбасса.

Люди, покинувшие ОРДЛО из-за военных действий, требуют рассмотреть и принять законопроект № 6240, согласно которому переселенцы имеют право голосовать на выборах.

 

Митинг прошел по инициативе организации
Митинг прошел по инициативе организации "Група Впливу"
dn.ua

 

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В организации Група впливу сообщили, что они поставили свои подписи под несколькими обращениями к депутатам и в частности к председателю парламента Андрею Парубию, чтобы этот вопрос  как можно быстрее поставили на рассмотрение в Согласительном совете.

 

Протестующие принесли на Грушевского плакаты и фотоистории
Протестующие принесли на Грушевского плакаты и фотоистории
dn.ua

 

На улице Грушевского вдоль дома, где проходило заседание Согласительного совета, протестующие разместили свои фотоистории.

 

Фотоистории тех, кому не разрешили голосовать
Фотоистории тех, кому не разрешили голосовать
kiev.informator.ua

 

Активисты звонили в маленькие колокольчики. Символически это означало их желание “дозвониться до депутатов“ и быть наконец услышанными.

 

Активисты звонили в колокольчики чтобы
Активисты звонили в колокольчики чтобы "Дозвониться до депутатов"
kiev.informator.ua

 

“Для депутатов это - невидимые избиратели. Поэтому мы напечатали большие фотографии с историями этих людей, надеясь, что по дороге в парламент депутаты наконец заметят 1,5 млн своих сограждан“, - рассказала директор общественной организации Група впливу Татьяна Дурнева.

Напомним, 18 марта митингующие разобрали конструкции на Майдане, на которых была изображена крымская символика. 

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Теги: митинг, Киев, переселенцы, протест, Верховная Рада, право голоса
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