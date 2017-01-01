Митинг под Радой: переселенцы требовали права голоса
19 марта в Киеве под зданием Верховной Рады прошел протест переселенцев. Об этом пишет сайт Новости Донбасса.
Люди, покинувшие ОРДЛО из-за военных действий, требуют рассмотреть и принять законопроект № 6240, согласно которому переселенцы имеют право голосовать на выборах.
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В организации Група впливу сообщили, что они поставили свои подписи под несколькими обращениями к депутатам и в частности к председателю парламента Андрею Парубию, чтобы этот вопрос как можно быстрее поставили на рассмотрение в Согласительном совете.
На улице Грушевского вдоль дома, где проходило заседание Согласительного совета, протестующие разместили свои фотоистории.
Активисты звонили в маленькие колокольчики. Символически это означало их желание “дозвониться до депутатов“ и быть наконец услышанными.
“Для депутатов это - невидимые избиратели. Поэтому мы напечатали большие фотографии с историями этих людей, надеясь, что по дороге в парламент депутаты наконец заметят 1,5 млн своих сограждан“, - рассказала директор общественной организации Група впливу Татьяна Дурнева.
Напомним, 18 марта митингующие разобрали конструкции на Майдане, на которых была изображена крымская символика.