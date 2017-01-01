Митинг под Радой: переселенцы требовали права голоса

Переселенцы до сих пор не могут голосовать на выборах.

"Мой голос важен!" - митингующие требуют права на голосование dn.ua

19 марта в Киеве под зданием Верховной Рады прошел протест переселенцев. Об этом пишет сайт Новости Донбасса.

Люди, покинувшие ОРДЛО из-за военных действий, требуют рассмотреть и принять законопроект № 6240, согласно которому переселенцы имеют право голосовать на выборах.

Митинг прошел по инициативе организации "Група Впливу" dn.ua

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В организации Група впливу сообщили, что они поставили свои подписи под несколькими обращениями к депутатам и в частности к председателю парламента Андрею Парубию, чтобы этот вопрос как можно быстрее поставили на рассмотрение в Согласительном совете.

Протестующие принесли на Грушевского плакаты и фотоистории dn.ua

На улице Грушевского вдоль дома, где проходило заседание Согласительного совета, протестующие разместили свои фотоистории.

Фотоистории тех, кому не разрешили голосовать kiev.informator.ua

Активисты звонили в маленькие колокольчики. Символически это означало их желание “дозвониться до депутатов“ и быть наконец услышанными.

Активисты звонили в колокольчики чтобы "Дозвониться до депутатов" kiev.informator.ua

“Для депутатов это - невидимые избиратели. Поэтому мы напечатали большие фотографии с историями этих людей, надеясь, что по дороге в парламент депутаты наконец заметят 1,5 млн своих сограждан“, - рассказала директор общественной организации Група впливу Татьяна Дурнева.

Напомним, 18 марта митингующие разобрали конструкции на Майдане, на которых была изображена крымская символика.