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В Киеве будут судить пару грабителей-клофелинщиков

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Грабежами занимались 18-летняя девушка и 35-летний мужчина.
Препарат был достаточно мощный, чтобы усыпить человека
Препарат был достаточно мощный, чтобы усыпить человека
kyiv.npu.gov.ua

Следователи Голосеевского управления полиции направили в суд обвинительный акт в отношении 18-летней уроженки Сумской области и 35-летнего уроженца Закарпатской области. Пару подозревают в совершении семи разбоев и одного грабежа с использованием нейролептика. 

Об этом сообщила полиция области.

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Как выяснили следователи, злоумышленники подсыпали жертвам медпрепарат, а потом грабили их: отбирали ценные вещи, деньги, мобильные телефоны, одежду и сумки. Им грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

“Угощали“ незнакомцев напитками, в которые подсыпали клозапин (антипсихотическое лекарственное средство, нейролептик). После того, как человек терял сознание, у него отбирали ценные вещи“, – рассказали в полиции.

18-летняя девушка родом из Сумской области
18-летняя девушка родом из Сумской области
kyiv.npu.gov.ua

Установлено, что мужчина, ранее был неоднократно судим за грабежи и вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность.

Мужчина, ранее был неоднократно судим за грабежи
Мужчина, ранее был неоднократно судим за грабежи
kyiv.npu.gov.ua

По данному факту следственным отделом Голосеевского управления полиции были начаты уголовные производства по ч. 2 ст. 187 (Разбой) и ч. 2 ст. 186 (Грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 18 марта на Героев Днепра грабитель избил киевлянку молотком.

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Теги: клофелин, ограбление, полиция, Киев
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