В Киеве будут судить пару грабителей-клофелинщиков

Грабежами занимались 18-летняя девушка и 35-летний мужчина.

Следователи Голосеевского управления полиции направили в суд обвинительный акт в отношении 18-летней уроженки Сумской области и 35-летнего уроженца Закарпатской области. Пару подозревают в совершении семи разбоев и одного грабежа с использованием нейролептика.

Об этом сообщила полиция области.

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Как выяснили следователи, злоумышленники подсыпали жертвам медпрепарат, а потом грабили их: отбирали ценные вещи, деньги, мобильные телефоны, одежду и сумки. Им грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

“Угощали“ незнакомцев напитками, в которые подсыпали клозапин (антипсихотическое лекарственное средство, нейролептик). После того, как человек терял сознание, у него отбирали ценные вещи“, – рассказали в полиции.

18-летняя девушка родом из Сумской области kyiv.npu.gov.ua

Установлено, что мужчина, ранее был неоднократно судим за грабежи и вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность.

Мужчина, ранее был неоднократно судим за грабежи kyiv.npu.gov.ua

По данному факту следственным отделом Голосеевского управления полиции были начаты уголовные производства по ч. 2 ст. 187 (Разбой) и ч. 2 ст. 186 (Грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 18 марта на Героев Днепра грабитель избил киевлянку молотком.