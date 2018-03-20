В Киеве с 15 этажа гостиницы выпал мужчина - СМИ

По данным СМИ, посмертной записки мужчина не оставил, поэтому на данный момент неизвестно, было ли это самоубийством.

В Киеве, на проспекте Голосеевском, с 15 этажа здания гостиницы Мир выпал мужчина. Об этом сообщает Эспрессо.

Согласно сообщению, удар был такой силы, что фрагменты тела жертвы разлетелись на несколько десятков метров.

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По данным издания посмертной записки мужчина не оставил, поэтому на данный момент неизвестно, было ли это самоубийством.

Известно, что погибший недавно заселился в отель.

Напомним, 5 марта президент Петр Порошенко подписал закон об уголовной ответственности за доведение до самоубийства.