В Киеве с 15 этажа гостиницы выпал мужчина - СМИ
По данным СМИ, посмертной записки мужчина не оставил, поэтому на данный момент неизвестно, было ли это самоубийством.
В Киеве, на проспекте Голосеевском, с 15 этажа здания гостиницы Мир выпал мужчина. Об этом сообщает Эспрессо.
Согласно сообщению, удар был такой силы, что фрагменты тела жертвы разлетелись на несколько десятков метров.
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По данным издания посмертной записки мужчина не оставил, поэтому на данный момент неизвестно, было ли это самоубийством.
Известно, что погибший недавно заселился в отель.
Напомним, 5 марта президент Петр Порошенко подписал закон об уголовной ответственности за доведение до самоубийства.